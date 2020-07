Ticho před bouří? Podmínky v českém i německém průmyslu se dále zhoršují, avšak slabším tempem . A také výrazně slabším tempem než během finanční krize

V červnu se podmínky v tuzemském zpracovatelském průmyslu zhoršovaly slabším tempem než v květnu a zejména než v dubnu. Svědčí to o tom, že ekonomika se dále navracela k běžnému provozu. Pozitivem je, že zhoršování podmínek v tuzemském průmyslu nebylo v letošním prvním pololetí v žádném z měsíců, ani v dubnu, výraznější než během světové finanční krize z let 2008 a 2009. K takřka identickému vývoji, co se podmínek ve zpracovatelském průmyslu týče, dochází také v Německu, které je klíčovým obchodním partnerem ČR. Ani v Německu nebylo letos v prvním pololetí zhoršování podmínek nikdy tak výrazné jako během světové finanční krize. To vše dává jistou naději, že zotavení českého průmyslu pod úderu koronaviru by mohlo být poměrně uspokojivé, byť návrat tuzemské ekonomiky jako celku k úrovni produkce z doby před nástupem koronavirové krize nelze očekávat dříve než během roku 2022. Je také otázkou, jak se budou podmínky vyvíjet v posledním čtvrtletí letošního roku, až odezní vládní podpůrná opatření typu kurzarbeitu. Teprve poté budeme možné stav zpracovatelského průmyslu opravdu objektivně zhodnotit, neboť teprve tehdy nebude zkreslován přechodnými opatřeními a přechodným umělým udržováním zaměstnanosti za peníze peníze daňového poplatníka. Stále nelze vyloučit, že nynější uklidňování situace je pouze "tichem před podzimní bouří".





Lukáš Kovanda, Ph.D.

Národní ekonomická rada vlády (NERV)

CZECH FUND Cílem fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je přinášet pravidelné výnosy pocházející z nájmů a kontinuálního zvyšování hodnoty podílů v nemovitostních společnostech a nemovitostech. Fond investuje do nemovitostních společností a/nebo nemovitostí v České republice s trvale udržitelným ekonomickým rozvojovým potenciálem, jako jsou např. administrativní budovy, nákupní centra, obchodní domy, hotely a logistické areály. Fond má sídlo v Lichtenštejnsku, je pod dohledem lichtenštejnského regulátora FMA (Finanzmarktaufsicht). Rozhodnutím České národní banky byl fond uznán jako srovnatelný se speciálním fondem nemovitostí podle českého práva. Nabízení investic do fondu v České republice je tak pod dohledem České národní banky a podléhá českým předpisům. Více informaci na : https://czech-fund.cz/

Hlavní ekonom