Nunes: Iluze o elektromobilech

Ashley Nunes z Massachusetts Institute of Technology poukazuje na stránkách FTAlphaville na to, že společnost Lyft chce, aby pro ni do roku 2030 jezdily pouze elektromobily. Tento krok přichází podle vědce v době, kdy emise budí stále větší obavy. Tradiční spalovací motory totiž vypouští do ovzduší řadu škodlivých látek, které poškozují naše zdraví, a podle řady názorů jsou právě elektromobily tou správnou reakcí. A to zejména u společností, jako je Lyft. Nunes ovšem dodává, že takovému posunu brání řada věcí.



Elektromobily jsou stále znatelně dražší než vozy se spalovacími motory a to by znamenalo problém zejména pro řidiče, kteří jezdí pro společnosti, jako je Lyft. Jejich výdělky totiž nejsou podle vědce nijak vysoké. Řešením má být pokles nákladů výroby elektromobilů a také vládní dotace. Ty jsou ale problematické, protože „studie soustavně ukazují, že z nich těží zejména bohatí“. A mezi ty řidiči Lyftu rozhodně nepatří. Navíc s očekávaným poklesem výrobních nákladů je to také problematické.



Nové technologie by měly postupně vést k vyšší efektivitě výroby a například u mobilních telefonů se to projevuje tím, že nyní stojí jen zlomek toho, co před lety . U elektromobilů je ale podle vědce významná oblast nákladů na materiál. Baterie se totiž vyrábí z drahých kovů , jako je nikl kobalt či lithium , a ty tvoří podstatnou část celkových nákladů. Zde pak nelze čekat, že se vyšší efektivita výroby projeví poklesem výrobních nákladů a dokazuje to i nová studie z MIT. Podle ní elektromobily zůstanou cenově málo konkurenceschopné, a to zejména kvůli cenám kobaltu Nunes se tedy staví skepticky k tezi, že elektromobily ve společnostech typu Lyft významně přispějí ke snižování emisí. Nicméně způsob, jak by tyto firmy mohly pomoci, podle něj existuje. Jde totiž o společnosti, které staví svůj podnikatelský model na levném jízdném a to samo o sobě zvyšuje poptávku po cestování automobily a přispívá k růstu emisí. Pokud by tak došlo ke zvýšení sazeb, podle vědce by to jednak prospělo ziskovosti Lyftu a jemu podobných a zároveň by došlo ke snížení poptávky. A tudíž i k poklesu emisí generovaných tímto typem dopravy Zdroj: FTAlphaville