V Plzni budou testovat, jak s pomocí 5G sítí a dronů zvýšit bezpečnost

Lidem v Plzni by se díky 5G sítím měl zlepšit život. S vedením města na tom společně pracují Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Děje se tak i na v rámci projektu „Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities“ financovaného z Operačního programu Technická pomoc. Plzeň chce mj. testovat lety dronů za hranicí viditelnosti, streaming pro krizové řízení a edge computing. A to proto, aby se zjistilo, jak lze tyto moderní stroje s pomocí 5G sítí co nejlépe zapojit do integrovaného záchranného systému (IZS) a zvýšit tak bezpečnost obyvatel.