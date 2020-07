Zlínské filmové léto startuje tento pátek

Zlín - Letní filmové večery v rámci Zlínského filmového léta startují již tento pátek 3. července v sadu Svobody u zlínského zámku.

"Na tento večer jsme pro diváky připravili českou komedii Poslední aristokratka. V sobotu 4. července na stejném místě bude promítat italská komedie S chutí Toskánka. Začíná se ve 21.30 hodin. Další týden, ve středu 8. července se promítání tradičně přesune do parku Komenského," prozradila Eva Manišová, vedoucí Oddělení cestovního ruchu a informací. Zde budou filmové večery až do soboty 11. července. A co se bude tady hrát? Komedie Mizerové navždy, Na nože, Chlap na střídačku a Příliš osobní známosti.

V červenci se bude promítat i na fotbalovém hřišti v Přílukách a v Malenovicích. A poslední víkend v srpnu pak v Centrálním parku na Jižních Svazích. Vstupy na filmové večery jsou zdarma.

Pro své pohodlí si s sebou vezměte deky, občerstvení je zajištěno. Podrobný program filmů naleznete na:

http://www.ic-zlin.cz/zlinske-filmove-leto