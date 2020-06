Sledujte živě další start rakety Falcon 9 včetně přistání prvního stupně „do oceánu“

Za poslední zhruba měsíc by dnes měla do vesmíru odstartovat již čtvrtá raketa Falcon 9. Společnost SpaceX vizionáře Elona Muska pomalu začíná z vynášení nákladu na oběžnou dráhu činit rutinní záležitost. A to byl v pátek odložen zatím na neurčito také start rakety Falcon 9, která měla vynést další várku „internetových“ satelitů Starlink. Dnes se však ke slovu dostává náklad od U.S. Air Force.

Falcon 9 odstartuje z floridského mysu Canaveral s nákladem satelitu třetí generace GPS s názvem GPS III Space Vehicle 03. Nová moderní verze satelitu pro Globální polohový systém pochází z dílny zbrojařského giganta Lockhead Martin. K vypuštění satelitu by mělo dojít necelou 1,5 hodinu po startu. Ke sledování by měl být nicméně i tradiční pohled na přistání na autonomní plošinu. Tentokrát na „Just Read the Instructions”.





Start je plánován na úterý 22:10 hod. našeho času. K odpojení prvního stupně by mělo dojít zhruba 2,5 minuty po startu, dalších šest minut by pak měl trvat jeho let k přistání na zmiňovanou plošinu. Vše lze níže sledovat živě, případně následně i ze záznamu.