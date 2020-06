Akcie spoločnosti Tesla zaznamenali nárast o 7%

Akcie spoločnosti Tesla (TSLA.US) dnes zaznamenali nárast o ďalších 6% a prvýkrát sa obchodujú nad hladinou 1070 dolárov po úniku e-mailov od generálneho riaditeľa Elona Muska zamestnancom s tým, že „v tomto kvartály môžu dosiahnuť zisk“. To by mohlo byť rozhodujúce, pretože spoločnosť Tesla by mohla byť zahrnutá do indexu S & P500, ale jedna z podmienok sú 4 po sebe nasledujúce ziskové kvartály, pričom spoločnosť má už za sebou 3 ziskové kvartály. Tesla by mala tento týždeň oznámiť dodávky automobilov za druhý kvartál.