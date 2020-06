Aktuální informace o cestování do Tuniska

30.06.2020 / 14:17 | Aktualizováno: 30.06.2020 / 14:56

Současná situace v Tunisku - cestování a dovolené po otevření hranic Tuniska dne 27.6.2020

Dne 15.6.2020 skončila v Tunisku poslední etapa uvolňování opatření a život v zemi se vrátil k situaci před vyhlášením nouzového stavu. Ve veřejné dopravě a při vstupu do míst s velkou koncentrací lidí (nákupní centra) nadále platí povinnost nosit roušky a respektovat bezpečné odstupy.

Tunisko rozdělilo země podle rizika nákazy virem Covid-19 do tří skupin - zelená bez opatření při vstupu do země, oranžová - cestování je možné s určitými omezeními, a ostatní země, ze kterých není možno do Tuniska cestovat za turistickým účelem.

Česká republika byla zařazena na oranžový seznam. Pro osoby cestující z České republiky platí při vstupu na území Tuniska povinnost předložit negativní PCR test ne starší než 120 hodin (bere se ohled i na osoby, které cestují lodními trajekty, což je časově náročnější), a vyplněný formulář - prohlášení o itineráři cesty a svém zdravotním stavu. Formulář najdete v příloze č. 1. Pro tyto osoby platí také 14-denní karanténa - viz níže v článku.

Turisté přijíždějící v rámci organizované turistiky budou již z letiště odvezeni do příslušného hotelu, kde bude uplatňován sanitární protokol přijatý tuniským Ministerstvem zdravotnictví (příloha č. 2). Tito turisté budou moci opouštět hotel pouze v rámci organizovaných výletů, individuální program nebude možný!

Čeští občané, kteří přijedou na návštěvu známých či příbuzných v rámci individuální turistiky, jsou povinni si předem zarezervovat a zaplatit hotel, ve kterém budou trávit karanténu. Seznam hotelů najdete v příloze č. 3.

Po uplynutí 6 dnů pobytu v Tunisku mohou turisté na své náklady podstoupit další PCR test. Pokud tento test bude negativní, nemusí již nadále v karanténě zůstávat. Nicméně tyto osoby jsou povinny podstoupit test, pokud by se u nich objevily symptomy nákazy virem Covid-19.

Dodržování uvedených opatření bude kontrolovat místně příslušná hygienická stanice.



Předpokládá se, že vláda bude oba seznamy aktualizovat dle aktuálního vývoje epidemiologické situace v konkrétních zemích.

Česká republika k 1.7.2020 rozšířila seznam bezpečných států o 8 zemí, jejichž občané budou moci do ČR volně cestovat. Jedná se o Černou Horu, Srbsko, Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu. Země severní Afriky, tedy Tunisko, Alžír ani Maroko nebyly prozatím na český seznam zařazeny. Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

zdravotní formulář (PDF, 341 KB)

sanitární protokol (PDF, 840 KB)

seznam hotelů (DOCX, 16 KB)