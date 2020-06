Koronavirus kartami bytové krize nezamíchal, hypoteční splátka je stále výhodnější než nájemné

Nouzový stav vyhlášený 12. března 2020 ochromil českou ekonomiku. Jeho dopady se očekávaly i na realitním trhu, kdy měl zlevnit nájem nemovitostí. Z analýzy Skupiny MONETA ale vyplývá, že splácet měsíčně hypotéku je nyní ještě výhodnější než platit nájem. A to o téměř 2,5 tisíce korun. Největší změnu přitom zaznamenala Praha.

Přemýšlíte nad investicí do vlastního bydlení, nejste si ale jistí, zda současná situace nenahrává více bydlení v nájmu? Aktuální analýza Skupiny MONETA potvrdila, že po ukončení nouzového stavu a s ním spojeném propadu ekonomiky je i nadále výhodnější splácet hypotéku než hradit nájemné. „Podívali jsme se na to, do jaké míry koronavirus ovlivnil hypoteční trh. Vliv samozřejmě měl, ovšem opačný než se očekávalo a měsíční splátka hypotéky je nyní dokonce ještě výhodnější oproti nájmu, než tomu bylo před koronakrizí,“ uvádí Marek Petráš, produktový manažer zodpovědný za hypotéky ve Skupině MONETA. Zatímco v březnu 2020 rozdíl mezi měsíčními výdaji na hypotéku a nájem činil v průměru 2 241 Kč ve prospěch vlastního bydlení, v červnu to bylo 2 339 Kč. „Vliv na celou situaci měl i pokles hypotečních sazeb, u MONETA Money Bank konkrétně celkem o více než 0,5 %. Kdo zvažuje koupi bytu, má nyní ideální příležitost,“ dodává Marek Petráš.

Nejvíce si přitom v rozdílu splátky hypotéky vůči nájmu polepšili majitelé pražských bytů. Zatímco v březnu zde vyšla hypoteční splátka v průměru o 1 000 korun dráž než nájem, rozdíl klesl na polovinu. „Hlavní města jsou vždy jistou výjimkou potvrzující pravidlo. Pokles hypotečních úroků ale učinil i z Prahy velmi lákavou destinaci pro koupi nemovitosti,“ upřesňuje Marek Petráš.

Dlouhodobě se hypotéka nejvíc vyplatí v Ústí nad Labem a Jihlavě

Stejně jako v předchozích měsících se i v červnu vlastní bydlení nejvíce vyplatí v Ústí nad Labem. Měsíční splátka hypotéky je zde v průměru o 5 144 Kč levnější než nájemné. „Ústí je nejméně žádané krajské město pro bydlení, na jeho revitalizaci se už ale pracuje a věřím, že za několik let budou tato čísla výrazně jiná,“ odhaduje Marek Petráš. Koupit si byt se dlouhodobě vyplatí i v Jihlavě, kde za něj majitelé zaplatí na hypotéce měsíčně o 4 046 Kč méně než na nájmu. A podobně je na tom i Ostrava, kde ve prospěch hypotéky hovoří 4 659 Kč.

Nájmy se nejvíce zlevnily v Praze, v Karlových Varech a Brně podražily

Analýza Skupiny MONETA dále ukázala, že nájmy nezlevnily zdaleka tolik, kolik se předpokládalo. Nejvíce si polepšili nájemníci v Praze, kde měsíčně za 60metrový byt zaplatí v průměru o 1 380 korun méně v březnu. „Praha má dlouhodobě nejvyšší nájmy v zemi, stejně jako je tomu u jiných metropolí. Mají tedy kam klesat. I tak se ale jedná o pokles o necelých 7 %. S odlivem zahraničních turistů zůstávajících v Praze na privátech se očekávalo mnohem větší číslo,“ vysvětluje Petráš. Znatelný pokles v nájmech zaznamenali v Liberci, o 1 200 Kč, levnější nájmy mají i v Ostravě a Zlíně. Naopak více za nájemní bydlení oproti březnu zaplatí v Brně, o 300 Kč, a v Pardubicích a Karlových Varech, shodně o 240 Kč.

* Analýza vychází z průměrné měsíční splátky při délce hypotečního úvěru na 25 let. Splátka je vypočtena z 80 % LTV při průměrné ceně nemovitosti v daném krajském městě. Celkové náklady na hypotéku v délce 25 let zohledňují průměrnou cenu nemovitosti, hypoteční úrok 2,53 % p. a. v březnu 2020 a hypoteční úrok 2,02 % p. a. v červnu 2020. Ceny nemovitostí i pronájmů vycházejí z dat portálu realitymix.cz.

Zuzana Filipová ředitelka komunikace a CSR