Komentář k bankovní statistice: Květen – postupný návrat do normálu

Celkový objem aktiv bankovního sektoru zpomalil v květnu své tempo růstu na 0,6 % meziměsíčně . Stejně jako v předchozím měsíci došlo k nárůstu dluhových cenných papírů v držení bank, i když v mnohem menší míře +43 mld. Kč, a zvýšily se i vklady a úvěry u centrálních bank. Také úvěry a ostatní pohledávky za klienty po dubnovém propadu opět mírně vzrostly, a to o 0,1 %.

Celkové vklady se po masivních nárůstech v předchozích dvou měsících vrátily k obvyklejší míře růstu, když se v květnu zvýšily o 1,6 % meziměsíčně. Důvodem je především řádově nižší růst vkladů vládních institucí, které v květnu přidaly jen 31,7 mld. Kč, zatímco v dubnu se jejich nárůst pohyboval kolem 260 mld. Kč. Vklady obyvatelstva zpomalily tempo růstu na 0,7 % meziměsíčně a nefinanční podniky po dubnovém poklesu naopak navýšily objem svých úspor o 1,8 % meziměsíčně.

Celkový objem úvěrů v květnu mírně vzrostl, a to o 0,1 % meziměsíčně. Došlo k navýšení úvěrů poskytnutých vládním institucím o 13,5 % meziměsíčně a také úvěry obyvatelstvu zrychlily své tempo růstu na 0,5 % meziměsíčně. Naopak úvěrová aktivita nefinančních podniků mírně opadla a celkový objem korporátních úvěrů se snížil o 0,4 % meziměsíčně. Nicméně podobná volatilita objemu úvěrů je vcelku běžná a dosavadní data neindikují žádný katastrofický propad úvěrového trhu. Další pozitivní zprávou je pokračující růst objemu nově poskytnutých úvěrů. Celkový objem nových úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům dosáhl v dubnu hodnoty 73 mld. Kč. Je však nutné vnímat, že zhruba 62 % z nich tvořily úvěry refinancované a tzv. nová ujednání, což zahrnuje i probíhající žádosti o odklad splátek. I tak skutečně nové korporátní úvěry nadále rostou a jejich objem se v květnu pohyboval lehce pod 28 mld. Kč. Ještě výraznější podíl úvěrů spadajících do kategorie ostatní nová ujednání můžeme vidět u hypoték, kde se vyšplhal až na 79 %, přičemž ještě na začátku roku tato kategorie úvěrů tvořila jen třetinu nových hypotečních obchodů. Přesto i skutečně nové hypoteční úvěry dosahují nadále relativně vysokých objemů, v květnu konkrétně 17,3 mld. Kč, což je sice o 3,8 % méně než v dubnu, avšak o 2,8 % více než v květnu 2019. To vše v souhrnu dává naději na mírnější dopad koronavirové krize, nežli se zpočátku zdálo. Nicméně stále zůstává značná míra nejistoty, jak se s důsledky protikoronavirových opatření firmy i jednotlivci vypořádají v dlouhodobém horizontu.