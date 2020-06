Shell kvůli koronaviru odepíše až 22 mld. USD, snižuje výhled na ropu

Společnost Royal Dutch Shell razantně snížila výhled cen ropy a zemního plynu kvůli pandemii koronaviru a v důsledku toho odepíše z hodnoty svých aktiv až 22 miliard dolarů.

Tato anglo-nizozemská společnost zároveň přezkoumává své operace poté, co její generální ředitel Ben van Beurden v dubnu stanovil plány na snížení emisí skleníkových plynů až na nulu do roku 2050.

Shell snížil očekávanou průměrnou referenční cenu u ropy Brent za letošek na 35 USD za barel, a to ze 60 USD. Pro roky 2021 a 2022 snížil svou prognózu na 40 USD a 50 USD za barel, a to rovněž ze 60 USD. Ceny plynu z americké Henry Hub snížil na 2,5 USD za milion britských tepelných jednotek z 3 USD. Po roce 2023 očekává dlouhodobé ceny ropy okolo 60 USD a u plynu 3 USD v souladu s předchozími očekáváními. Společnost také snížila výhled dlouhodobé rafinérské ziskové marže o 30 %.

Shell, který má tržní hodnotu 126,5 miliardy USD očekává, že v tomto čtvrtletí odepíše 15 až 22 miliard USD po zdanění. Kromě toho uvedl, že ve druhém čtvrtletí očekává pokles prodeje pohonných hmot o 40 % oproti předchozímu roku na 4 miliony barelů za den, a to v důsledku prudkého poklesu spotřeby souvisejícím s omezení cestování během koronaviru. „Upstream“ produkce ropy a zemního plynu v druhém čtvrtletí dosáhne podle odhadů v průměru 2,35 milionu barelů denně ve srovnání s 2,71 miliony v předchozím čtvrtletí.

Obchod s plynem, do kterého Shell investoval velké prostředky v návaznosti na dohodu za 53 miliard USD pro skupinu BG v roce 2016, dostane největší zásah,konkrétně ve výši 8 až 9 miliard USD. Divize průzkumu a těžby ropy odepíše 4 až 6 miliard USD, zatímco snížení hodnoty u produktů a rafinování se bude pohybovat mezi 3 až 7 miliardami USD. Očekává se, že tento dopad také zvýší poměr čistého dluhu na celkovém kapitálu o 3 procenta.

Akcie společnosti Shell se dnes kolem poledne obchodují v Amsterdamu o 2,6 % níže oproti včerejšímu závěru.

Odpisy Shellu přicházejí po obdobném kroku ze strany jeho rivala BP, který z hodnoty svých aktiv smazal až 17,5 miliardy dolarů v rámci příprav na přechod na nízkouhlíkovou energii. To naznačuje, že mezi vedoucími pracovníky v největších energetických společnostech roste povědomí o tom, že desítky miliard dolarů ropy, plynu a rafinérských aktiv by mohly být ekonomicky nevýhodné. BP rovněž snížila svůj dlouhodobý výhled na ropu Brent, a to na 55 USD za barel z předchozích 70 USD.

Shell, i celý tento sektor, silně pociťuje dopady pandemie. Poprvé od druhé světové války snížil svou dividendu. Kvůli kolapsu poptávky po energiích a jejích cen klesly jeho zisky o polovinu. Energetičtí ředitelé a analytici čím dál více věří, že pandemie zastaví nejen na delší dobu poptávku po ropě a plynu, ale že také zrychlí globální posun směrem k čistším palivům.

Generální ředitel Shellu van Beurden řekl v dubnu novinářům, že seškrcení hotovosti v důsledku koronaviru nutí společnost vybalancovat krátkodobé finanční potřeby a dlouhodobé cíle. Kromě snížení dividendy o dvě třetiny pozastavil Shell také svůj program zpětného odkupu akcií, dramaticky snížil kapitálové výdaje a provozní náklady a vydal nový dluh.

Společnost Shell, která zveřejní své výsledky za druhé čtvrtletí 30. července, již dříve řekla, že každý pohyb surové ropy Brent o 10 USD za barel znamená změnu peněžních toků o 6 miliard dolarů.

Zdroj: Reuters, FT