Češi kvůli koronaviru a obavě z budoucnosti navyšují své úspory nejvýrazněji za posledních šest let

Šíření koronaviru a opatření pro boj s ním, stejně jako související obava z vývoje vlastní finanční situace, přiměla české domácnosti v letošním prvním čtvrtletí rapidně navýšit míru úspor. Míra úspor narostla o 1,8 procentního bodu, tedy nejvýrazněji za celé období od prvního čtvrtletí roku 2014. Za první čtyři měsíce letošního roku navýšily české domácnosti objem svých vkladů na depozitních účtech o takřka 55 miliard korun.

Z podobných důvodů šláply na brzdu také firmy, byť nikoli na brzdu spotřeby, ale na brzdu investic. Míra investic tuzemských firem klesla v letošním prvním čtvrtletí nejvýrazněji taktéž od roku 2014, přesněji od posledního kvartálu roku 2014. Ziskovost firem, měřená mírou zisku, klesla nejníže za celé období minimálně od roku 2005. To souvisí nejen s koronavirem, ale také se znatelným růstem mezd uplynulých let, jenž se firmám zakousl do zisků. A současně jim vzal část prostředků k investování, pročež proto je i míra investic firem z letošního prvního čtvrtletí nejnižší minimálně od roku 2005.

Přitom první čtvrtletí bylo v ČR vyhrocenou situací kolem koronaviru poznamenáno jenom ze své menší části, vždyť nouzový stav započal teprve před polovinou měsíce března. Lze tudíž předpokládat, že jak spotřeba domácností, tak míra investic firem v právě končícím druhém čtvrtletí ještě citelně prohloubí svůj meziroční propad. Míra úspor domácností tím pádem ve druhém čtvrtletí zrychlí svůj meziroční růst.

Důvodem vzestupu míry úspor domácností v prvním čtvrtletí však není jen koronavirus. Domácnostem totiž také rostl reálný měsíční příjem ze zaměstnání meziročně nejpomaleji za celé období od posledního čtvrtletí roku 2013. Na tomto vývoji se podepsalo slábnutí růstu výdělků v ekonomice a současně zrychlující spotřebitelská inflace. Pro domácnosti to byl signál, že časy prosperity končí a je třeba preventivně akumulovat úspory. Časy prosperity uplynulých několika let navíc Čechy poměrně obstojně konzumně nasytily, což usnadnilo právě zmíněný jistý posun od spotřeby ke spoření.