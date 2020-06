Míra zisku a investic nefinančních podniků klesá

Třetí odhad statistického úřadu potvrdil předchozí údaj, podle kterého český hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí 2020 meziročně spadl o 2,0 %. K mírné opravě došlo u mezičtvrtletní dynamiky, když byl předchozí pokles o desetinu procentního bodu zvýšen a dosáhl tedy -3,4 %. Nižší hospodářský výkon je dán především klesající investiční aktivitou a zahraniční poptávkou, naopak rostoucí výdaje vládních institucí přispívaly pozitivně a bránily ještě hlubšímu poklesu.

Spolu s revidovaným růstem HDP byly nově zveřejněny i čtvrtletní sektorové účty. Podle nich vzrostly reálné příjmy domácností v prvním čtvrtletí 2020 o 2,9 %, reálná spotřeba na obyvatele se však meziročně zvýšila pouze o 0,9 %. U nefinančních podniků klesla míra zisku oproti poslednímu loňskému čtvrtletí o 0,2 p.b. a dosáhla 44,3 %. Mnohem výrazněji ovšem spadla míra investic, která mezičtvrtletně odepsala téměř 4 % a dosáhla jen 26,3 %. Došlo rovněž k podstatnému zvolnění dynamiky mzdových nákladů nefinančních podniků, které se v prvním čtvrtletí zvedly jen o 2,6 %, zatímco loni rostly průměrným tempem o více než šest procent.

České hospodářství nečekají lehké časy ani v nejbližších měsících . Podstatnou část dubna byla ještě v platnosti karanténní opatření, což znamená delší odstávky a ztížené výrobní podmínky. Ani po uvolnění restrikcí však nebude návrat na standardní fungování jednoduchý. Lze proto očekávat, že ekonomický výkon ve druhém čtvrtletí bude zasažen ještě mnohem výrazněji a pokles HDP s velkou pravděpodobností dosáhne dvouciferných hodnot. Podobně nebo ještě hůře jsou na tom i naši hlavní obchodní partneři. Firmy zasažené propadem poptávky nebudou mít dostatek prostředků na investice ani na zvyšování mezd a lidí bez práce bude postupně přibývat. Hospodářský pokles se tak bude táhnout ještě dlouhé měsíce a do kladných hodnot (v meziročním srovnání) se zřejmě letos již nepodíváme.



Nicméně během druhé poloviny roku by se ekonomická situace měla začít postupně normalizovat, předpokládáme ale, že, příští rok by již situace měla být o poznání lepší a dynamika růstu by se měla výrazně zvednout.