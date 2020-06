Gilead oznámil ceny léku remdesivir

Hlavní americké i evropské indexy včera zaznamenaly růst, většinou nad jedno procento. A to i přesto, že další oblasti ve Spojených státech zpomalují své plány na otevírání ekonomiky. Po Floridě se přidává i New Jersey, které prozatím zakázalo chodit do vnitřních prostor restaurací od pozdního odpoledne až do večera. Podobný krok zvažuje i New York a další státy. Arizona nařídila uzavření tamních barů.

Karanténní opatření rozšířil i Peking, který se rozhodl kvůli vyššímu počtu případů uzavřít celý okres An-Sin nedaleko Pekingu se 400 tis. obyvateli.

Trhy negativně neovlivnila ani zpráva šéfa světové zdravotnické organizace, že šíření koronaviru zrychluje a pandemie tak zdaleka není u svého konce.

Během včerejšího dne se nejlépe dařilo Boeingu (+14,4%), u kterého se zdá, že se testování letadel 737 MAX vyvíjí dobře, minimálně prozatím. Mírně rostl i jeho evropský konkurent Airbus (+2,4%), který oznámil, že v příštích dvou letech sníží produkci a dodávky o 40% namísto dříve avizované třetiny. V dubnu firma dodala jen 14 letadel z plánovaných 75 a je tak nucena i nadále propouštět.