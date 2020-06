ČEZ má nového kvalifikovaného akcionáře

Jen pár dní před pondělní valnou hromadou energetická skupina ČEZ získala nového více než procentního, tedy tzv. kvalifikovaného akcionáře. Jak poodkrylo regulatorní hlášení, akcie nakoupila skupina JPMorgan, která přitom titulu na venek příliš nevěří.

Prostřednictvím britské dceřiné společnosti J.P. Morgan Securities skupina k 22. červnu oznámila 1 % podíl na hlasovacích právech. Tedy k datu, které bylo rozhodné pro účast na pondělní valné hromadě. O den později podíl skupiny JPMorgan v ČEZ ještě vzrostl na celkových 1,11 %. Zda se včerejší valné hromady zástupci JPMorgan zúčastnili, není známo.

Většinu ze zmiňovaného podílu (1,04 %) tvoří samotné akcie ČEZ, zbytek navázané finanční instrumenty. Jinými slovy přímo akcií ČEZ vlastní JPMorgan přes 5,59 milionů. Celý podíl JPMorgan, lze vzhledem ke včerejší závěrečné ceně akcií ČEZ ve výši 499 Kč, ocenit na téměř 3 miliardy korun.

Při pohledu na regulatorní hlášení za poslední dekádu, JPMorgan nikdy kvalifikovaným akcionářem nebyla. Skupina ČEZ pak obecně příliš velkými akcionáři nedisponuje. Naposledy právě před 2 lety více než procentní podíl, rovněž před valnou hromadou, reportovala Barclays. Britská banka nicméně záhy oznámila pokles podílu pod zmiňovanou regulatorní hranici, resp. na 0,89 %. Něco vlastnicky podobného navíc Barclays učinila již i o rok dříve.

Z března 2018 lze pak připomenout společné oznámení Michala Šnobra se skupinou J&T o disponování 1 % akcií ČEZ. Zde podíl na hlasovacích právech nadále přetrvává, což bylo znát i z podaných protinávrhů pro letošní valnou hromadu.

K akcionářské struktuře ČEZ jinak možno z velkých vlastníků zmínit jen světově největší investiční skupinu BlackRock, která v roce 2016 reportovala podíl 1,19 %. Od té doby nové regulatorní hlášení nepřišlo, podíl BlackRock by se tak měl pohybovat v rozmezí 1-3 %. Podobně by to nejspíše mělo být u americké skupiny Capital Group, která byla dříve jasně největším minoritním akcionářem s podílem přes 3 %. Naposledy před 8 lety reportovala pokles pod zmiňovanou hranici, resp. podíl 2,98 %.

Pro úplnost lze doplnit podíl majoritního akcionáře. Stát prostřednictvím Ministerstva financí disponuje v ČEZ dlouhodobě stabilním podílem 69,78 %.

JPMorgan akciím ČEZ nevěří

Z hlediska analytického pohledu JPMorgan očekává pokles ceny akcií ČEZ. V letošním roce analytik Javier Garrido v květnu snížil cílovou cenu pro titul ze 490 Kč na 440 Kč. A před 3 týdny došlo k ponížení cíle ještě o 2 Kč, tedy na 438 Kč. Doporučení JPMorgan udržuje na stupni „underweight“.

Přehled dividend ČEZ za poslední účetní roky





Závěrem ještě možno uvést, že v pondělí schválená dividenda ČEZ ve výši 34 Kč bude splatná prostřednictvím České spořitelny od 3. srpna. Nárok na ni budou mít akcionáři vlastnící akcie k pátku 3. července. Vzhledem k vypořádání T+2 se tak na pražské burze titul s aktuálním nárokem bude obchodovat naposledy ve středu 1.7., na burze RM-Systém vzhledem k on-line vypořádání pak ještě i v pátek. Po „rozhodných dnech“ lze tak u titulu, který se nyní stále neúspěšně pokouší dostat nad výraznou technickou hranici u 500 Kč, očekávat tradiční kurzový pokles o dividendu.