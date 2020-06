Někteří živnostníci už příští rok na daních ušetří i přes 80 tisíc korun. Vláda schválila takzvanou paušální daň, byť v kompromisní podobě

Živnostníci s ročním příjmem do 800 tisíc korun budou moci od ledna příštího roku platit pouze jednu paušální daň. Na dnešním jednání to schválila vláda. Pro příští rok by měla činit 5740 korun měsíčně. Paušální daň by měla být složena z minimálního odvodu na zdravotní pojištění, navýšeného minimálního odvodu na sociální pojištění o 15 procent a daně 100 korun.

Uvedená limitní částka 800 tisíc korun je kompromisním řešením. Ministerstvo financí totiž původně navrhovalo, aby limit činil milion korun. Od částky milionu korun tržeb ročně totiž začíná zákonná povinnost plátcovství DPH.

Představitelé koaličního partnera, ČSSD, ale také odbory žádali nižší limit, neboť se obávali zejména dalšího rozevření nůžek v daňových a odvodových povinnostech zaměstnanců na jedné straně a OSVČ na straně druhé. Paušální daň totiž z daňového hlediska zvýhodňuje část OSVČ, zatímco zaměstnancům se podmínky nijak nemění. Snížení limitu znamená, že výhod paušální daně bude moci využít méně OSVČ, takže rozevření nůžek nebude ve výsledku tak výrazné.

Živnostníkům paušální daň ušetří čas a papírování, neboť nebudou muset komunikovat se třemi různými úřady, ale jen s jedním. Zbaví se složité administrativy, a navíc budou mít klid od případných kontrol z finančního úřadu.

Z OSVČ s příjmy do 800 tisíc korun ročně se však přechod na paušální daň vyplatí jen některým.

Paušální daň se například nevyplatí řemeslníkům či zemědělcům, kteří využívají osmdesátiprocentní výdajový paušál. Z těch živnostníků, kteří uplatňují šedesátiprocentní výdajový paušál, se paušální daň vyplatí těm, kteří nemají děti, ani manželku, přičemž jejich příjem bude v pásmu od 46 tisíc do zhruba 66 tisíc korun měsíčně (tak, aby svým příjmem nepřekročili zmíněný limit 800 tisíc korun ročně).

Doslova „ternem“ ale může být paušální daň pro mnohé živnostníky, kteří uplatňují čtyřicetiprocentní výdajový paušál. Například bezdětný živnostník s ročními tržbami právě 800 tisíc korun, který právě uplatňuje čtyřicetiprocentní paušál, díky přechodu na paušální daň ušetří na odvodech státu takřka 81 tisíc ročně. Místo dosavadní částky 12 470 korun, již platí na dani, sociálním a zdravotním, bude odvádět pouze zmíněnou paušální daň 5740 Kč, tedy o 6730 korun měsíčně méně.

