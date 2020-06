Vláda schválila superdaň pro živnostníky 5740 Kč měsíčně. Platit by mohla od 1. ledna 2021

Vláda dnes na svém jednání schválila záměr navrhnout zavedení jednotné daně pro živnostníky s příjmy do 800 000 Kč ročně jež by nahradila daň z příjmu a sociální a zdravotní odvody a to v souhrnné částce 5 740 Kč měsíčně. Přechod na jednotnou daň by měl být dobrovolný a platit by měla od 1. ledna 2021.



Částka 5740 Kč zahrnuje daň ve výši 100 Kč a minimální sociální navýšená o 15% (pro r. 2021 vychází 3 126 Kč) a minimální zdravotní plnění (2514 Kč).



ČSSD se ještě bude snažit odložit platnost nové daně s ohledem na zastaralý systém, který bude nutné zcela předělat.



Navrhovanou změnu musí posoudit Sněmovna, která by návrh měla projednat na mimořádně svolané schůzi.

