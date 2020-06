AKAT: Dluhopisové fondy se stále těší oblibě investorů. Čeká je však náročné období

V posledních několika letech zaznamenávaly dluhopisy pravidelně mírný růst výnosů. Díky tomu, a také díky tradiční konzervativnosti českého investora rostla i jejich obliba – objem v nich zainvestovaného majetku stoupl v roce 2019 meziročně o 50 %.





Tabulka č. 1: Vývoj majetku v dluhopisových fondech k 31. 12. 2019 (AKAT ČR)

Dluhopisové fondy – objem majetku 4Q 2014 4Q 2015 4Q 2016 4Q 2017 4Q 2018 4Q 2019 Celkem 108 435 111 850 124 021 118 758 99 679 152 438 Domácí 64 154 64 828 70 661 71 117 60 119 106 632 Zahraniční 44 281 47 023 53 360 47 641 39 560 45 805







Začátkem letošního roku jsme v důsledku koronavirové krize zaznamenali výkonnost u dluhopisových fondů kolem -2 %. Na rozdíl od akciových fondů, kterým výkonnost klesala svorně téměř všem, u dluhopisových fondů se lišily výkonnosti podle typu jejich portfolia, a tak část z nich zaznamenala nárůst výnosů, část pokles, a část zůstala za první kvartál beze změn. U fondů investujících primárně do státních dluhopisů došlo po počátečním poklesu cen naopak k cenovému

růstu, kdy bezpečná aktiva profitovala ze snížení úrokových sazeb ze strany centrálních bank.

„Nedávná korekce na akciových trzích, očekávaná recese globálně i u našeho klíčového partnera Německa a následný pokles úrokových sazeb společně s obrovskou dávkou likvidity způsobily růst cen dluhopisů, a to jak státních, tak i korporátních. Z toho profitovala většina dluhopisových podílových fondů. Nyní nás však čeká období relativně nízkých výnosů z dluhopisů (dokud budou tržní úrokové sazby dole) a následně zřejmě i negativních výnosů ze státních dluhopisů, až se začne úrokové prostředí zase normalizovat,“ upozorňuje Martin Řezáč, předseda AKAT ČR.

Spíše negativní prognóza by však neměla vést investory k ukvapenému jednání. Investice do dluhopisových fondů by podle Řezáče měly být vždy součástí dobře diverzifikovaného portfolia každého drobného investora, s různou mírou zastoupení na celkových investicích dle profilu konkrétního investora.

Většinu českých investorů dosud vývoj během „korona krize“ nevyvedl z míry. Svědčí o tom minimální objem realizovaných zpětných odkupů, kdy čisté zpětné odkupy v nejzasaženějším měsíci březnu dosáhly za trh necelých 8 mld., což je výrazně méně, než v exponovaných měsících let 2008 a 2009.

„Významným faktorem, který snížil riziko paniky a přispěl k aktuálnímu pragmatickému přístupu investorů, je postupná změna charakteru investic do fondů. Většina investorů podílových fondů nyní investuje formou tzv. pravidelných investic, které již přímo počítají s kolísáním trhů a jsou navíc již diverzifikované, čímž dochází k optimálnímu rozložení rizika. Dočasné poklesy jsou tak vykompenzovány dlouhodobým horizontem,“ vysvětluje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ČR. „Pro drobné investory je však obzvláště při takovýchto očekáváních vývoje trhu namístě velká obezřetnost při přímém investování do tzv. prašivých dluhopisů, u kterých může důsledkem nepříznivé ekonomické situace dojít k značnému množství případů, kdy vůbec nebudou splaceny.“

Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT