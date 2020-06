Erste Group aktualizuje pokrytí pro PMČR s doporučením Akumulovat a cílovou cenou 15297 Kč na akcii HEET představují velkou příležitost, ale i rizika

plán na zvyšování spotřebních daní mezi roky 2021 – 2023, jež zachovává zmíněnou daňovou výhodu HEETs oproti cigaretám. To redukuje jedno z nejvýraznějších rizik ve střednědobém horizontu. Pro zohlednění rizika růstu daní na HEETs ve svém ocenění Erste modelově předpokládá o 20% nižší čistou prodejní cenu na krabičku HEETs ve druhé (koncové) fázi DDM ocenění.

Celkově Erste odhaduje růst tržeb firmy kolem 7% CAGR a čistého zisku i dividend kolem 2% CAGR mezi roky 2020 -2024e, při uvažování 100% dividendového výplatního poměru. To při odhadovaném poklesu velikosti celého tabákového trhu v ČR o 13% oproti úrovni z roku 2019 . Podle Erste je odhad vývoje trhu spíše konzervativní, jelikož by znamenal nejvyšší pokles trhu za 20 let, nicméně tabákový průmysl nyní čelí značným rizikům.