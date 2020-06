Hense (Berenberg): ECB navýší nákup dluhopisů o další 1 bilión EUR během 2-3 let

Podle Floriana Hense ze společnosti Berenberg European Economist by ECB v následujících 2 - 3 letech mohla navýšit své programy nákupu dluhopisů o další 1 bilión EUR . Tržní očekává v tomto ohledu doposud kalkulovala převážně s rozsahem 500-600 mld. EUR . Podle Hense by v závislosti na vývoji inflace , která bude klíčová, mohl program doznat navýšení od 800 mld. až do 1,6 biliónu EUR ECB už na začátku června navýšila program PEPP o 600 mld. na celkových 1,35 biliónu EUR Podle Hense je zřejmé, že ECB začala cílit svá opatření především na inflaci a střednědobé ekonomické oživení. Vrátit inflační cílen a předkoronavirovou trasu bude obtížné a časově náročné.Poslední odhady ECB ohledně vývoje inflace naznačují po růstu cen o 1,2% v roce minulém letošní zpomalení růstu směrem k 0,3% a 0,8% v roce příštím. V roce 2022 by mohla být inflace kolem 1,3%, což by stále bylo nejníže od roku 2014.Podle experta je navíc pravděpodobné, že projekce ECB se ukáží být příliš optimistické a pro podporu růstu cen bude nutné učinit ještě mnohem více.