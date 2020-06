Nikola přijímá rezervace ve výši 5000 USD na auto bez prototypu

Dokonce i v inovativním světě elektromobilů jde o neobvyklou věc: Vysolit nyní až 5 000 dolarů, abyste si za pár let vyhradili právo koupit si kamion na baterie. A to ještě předtím, než si vůbec prohlédnete prototyp anebo alespoň výrobní plán, abyste se ujistili, že se vůbec někdy sestrojí.

A přesně o to žádá od pondělka své zákazníky Nikola, společnost se sídlem ve Phoenixu, jejíž náhlý nárůst akcií upoutal pozornost investorů. Vratné rezervace si vypůjčila ze scénáře společnosti Tesla, ale od budoucích kupců vozidel to vyžaduje ještě větší důvěru, než kterou žádá Elon Musk. Zakladatel firmy Nikola, Trevor Milton, doufá, že vůz nazvaný Badger (česky Jezevec) bude jednoho dne rivalem Fordu F-150, který je už 43 let nejprodávanějším americkým pickupem.

Nikola se začala veřejně obchodovat 4. června a už 8. června se její akcie více než zdvojnásobily poté, co její šéf zatweetoval, že začnou s rezervacemi na „nejhustší náklaďák s nulovými emisemi“ 29. června.

Společnost před svým IPO sdělila potenciálním investorům, že se zaměřila na výrobu jiného typu vozidla – na kamiony s návěsovou soupravou - a začne modelem nazvaným Nikola Tre. V březnové žádosti Nikola uvedla, že neočekává, že bude svůj pickup Badger plánovat, pokud se k tomu neodhodlá některý zavedený výrobce.

Nikola letos v létě sdělí více podrobností o svém výrobním partnerství ohledně Badgeru a bude se zabývat i dalšími otázkami, které mohou potenciální zákazníci a investoři mít, uvedla v e-mailu mluvčí společnosti Colleen Robar.

Investoři nemají z neortodoxního přístupu Nikoly k prodeji vozidel větší obavy. Akcie zavřely v pátek na 63,55 USD, což je o 87 % více vůči upisovací ceně. Tržní kapitalizaci společnosti ve výši 22,9 miliard USD chybí jen dalších 23,5 miliardy USD, aby dohnala Ford. Právě ten minulý týden odhalil příští generaci svého pick-upu F-150.

Tesla také přijímala rezervace na své modely ještě před zahájením výroby, včetně letošního nového Modelu Y SUV. Ale zákazníci měli alespoň prototyp, na který se mohli podívat. Musk nyní uvádí na trh pět různých vozidel. Nikola neočekává, že by svůj první kamion začala dodávat zákazníkům už letos nebo příští rok.

Nikola má společný podnik na výrobu Nikola Tre v Německu s CNH Industrial, jehož divize Iveco vyrábí velká užitková vozidla již desítky let. Plán Nikoly spolupracovat s výrobními partnery se liší od Tesly, která si prošla tím, co Musk opakovaně označoval za „výrobní peklo“, když se snažila sériově vyrábět Model 3 ve vlastní továrně. Analytik Cowen & Co. Jeffery Osborne uvedl ve zprávě ze 17. června, že outsourcingová strategie Nikoly by mohla snížit riziko.

Zatím Nikola sdílí pouze počítačové výkresy na Bager a uvedla, že bude stát mezi 60 000 a 90 000 USD. Milton předpovídá, že to bude hit. "S největší pravděpodobností se vyprodá, takže buďte připraveni a rezervujte si ten svůj," tweetoval 15. června. Zájemci by měli Miltonovi na sociálních médiích věnovat velkou pozornost – sem tam zde poskytne bližší informace o Badgeru.

8. června Milton tweetoval, že očekává dodávku Badgeru v roce 2022, ale přesné podrobnosti budou uvedeny v oznámení o partnerství ještě před událostí, kterou nazval #nikolaworld2020. O jedenáct dní později oznámil, že se Nikola World uskuteční v prosinci - asi pět měsíců poté, co Nikola začne přijímat rezervace na Badger.

