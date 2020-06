Odklady splátek dluhů ruší třetina těch, co o ně požádali

Přes 30 procent lidí, kteří požádali o odklad splátek dluhů, své žádosti ruší a začíná řádně splácet. Jako důvod uvádějí, že u nich nedošlo k očekávanému razantnímu propadu příjmů. Proto chtějí umořit co největší část dluhu, pro případ, že by v budoucnu došlo k nějaké negativní události, která by způsobila kolaps ekonomiky. Dalším důvodem pro splácení v řádných termínech je obava, že věřitelé zohlední neschopnost splácet v hodnocení bonity dlužníků při žádosti o nějakou půjčku nebo nákup na splátky.

Podle průzkumu společnosti M.B.A. Finance, která spravuje pohledávky velkých firem, dlužníky uklidnilo uvolňování opatření proti šíření koronaviru, poměrně malý nárůst nezaměstnanosti a viditelná podpora ekonomiky v Česku i v okolních zemích, na kterých je výkon českého hospodářství závislý. Lidé vidí, jak je krize bezprostředně ovlivnila, dokáží zvážit svoje finanční možnosti a raději omezují zbytné výdaje, aby mohli splácet. Nejčastěji odvolávají žádosti o odklad plateb u částek nad 10 tisíc korun, protože několikaměsíční odklad pro ně nic neřeší. „Po prvních odhadech ekonomického propadu, které předkládaly katastrofické vize, jsme očekávali rychlý nárůst počtu neplatičů. To se zatím nenaplnilo, a naopak věřitelé nabídli dlužníkům mimořádné úlevy, které dost lidí využilo. Situace se nyní uklidňuje, chod společnosti se pomalu vrací k normálu, a tak třetina dlužníků začala opět splácet,“ popsal Jakub Zetek, provozní ředitel M.B.A. Finance, jak aktuálně domácností splácejí dluhy.

Prognóza OECD sice předpovídá letošní pokles HDP o 9,6 procenta, ale v dalším roce už očekává ekonomický růst o 7,1 procenta. Podle Zetka, ovšem není namístě předčasný optimismus. Z minulé krize má zkušenost, že nezvladatelné dluhy se výrazně projevily s více jak půlročním zpožděním. „Pokud se do té doby neoživí výroba a služby, spotřební kolotoč se zadrhne, a polovina domácností nebude mít na své závazky,“ doplnil Jakub Zetek.

Podle ověřených zdrojů, přibližně stejné procento klientů ruší odklady splátek také v bankách. ČNB na začátku června evidovala téměř 350 tisíc žádostí, na základě kterých dostalo odklad splátek 308 tisíc klientů. Z toho dvě třetiny tvořily odklady spotřebitelských úvěrů, jednu čtvrtinu hypotéky a zbylých pět procent byly půjčky firem.