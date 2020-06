Accenture: Wirecard požádala o zahájení insolvenčního řízení

Minulý týden proběhla finančním světem informace o tom, že společnost Wirecard požádala o zahájení insolvenčního řízení z důvodu neschopnosti splácení svých závazků věřitelům.

Důvodem bylo zjištění, že banky na Filipínách, které vystupovaly jako tzv. poručníci ve vázaných účtech nemají a nikdy neměly 1,9 miliardy EUR, které měly tvořit významnou část rozvahy Wirecard.

Před vydáním oficiálního prohlášení Wirecard na to upozornil auditor EY, který odmítl podepsat hospodářské výsledky za rok 2019. Jedná se tak o další kauzu ve finančním sektoru, ve které auditoři nedostatečně předvídali reálné finanční problémy. Mezi další se řadí například britské BHS, či Co-Op Bank.

Důvodů pro tato pochybení je několik. Od komplexního modelu Wirecard využívajícího vázané účty (escrow accounts) a svěřenecké účty (trusts), ve kterých figurují 3 strany, přes remuneraci seniorních manažerů navázanou na hodnotu akcií na burze, až po oceňování dle reálné hodnoty (fair value), což vyžaduje subjektivní hodnocení aktiv. Navíc zde vstupuje do hry i morální dilema auditorských společností, které musí dbát na přesnost výsledků, na druhou stranu jsou ale pod tlakem klientů na dobrá finanční čísla a dlouhodobou spolupráci.

Na základě studie „O tlacích a etických dilematech při auditu“ (An exploratory study of the pressures and ethical dilemmas in the audit conflict) od autorů Marcele Espinosa-Pike a Isaso Barrainkua je takovým tlakům vystaveno až 62 % auditorů.

Nikdy Zřídka Někdy Často Neustále 1. Tlaky ze strany klienta na změnu vašich závěrů / názorů / zprávy o auditu 18 % 20 % 50 % 10 % 2 % 2. Tlaky na provedení auditorské práce za kratší dobu, než byste museli provést práci v dostatečné kvalitě 44 % 17 % 25 % 11 % 3 % 3 . Tlaky nadřízených změnit vaše závěry / názory 65 % 16 % 12 % 4 % 3 %

Proto, aby se předešlo v budoucnosti podobným incidentům, které budou následovány propouštěním a trestním stíháním, je zapotřebí aplikovat racionální přístup k ohodnocování reálnou hodnotou. Dále pak změnit odměňování senior manažerů se zaměřením na dlouhodobé výsledky, vytvořit z auditu komoditní službu bez závislosti na jiných poradenských odvětvích, zaměřit se také na svěřenecké fondy, roli poručníků i jejich odměňování a v neposlední řadě také revidovat roli regulátora v oblasti finančního zdraví nebankovních finančních institucí.



Karel Kotoun, manažer Consulting & Strategy společnosti Accenture