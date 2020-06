Tento týden nabídne dividendy od Cisco Systems, JPMorgan, Deere a spousty dalších

Vzhledem k pátečnímu svátku Dne nezávislosti bude tento týden na Wall Street obchodně kratší. Každopádně začátek 3. čtvrtletí bude pro investory výraznějším signálem, že start nové výsledkové sezóny se výrazně přiblížil. Vzhledem k jinému fiskálnímu období se v tomto týdnu údaje o hospodaření dočkáme jen od jednotek firem, nicméně poměrně zajímavých. Například dnes od Micron Technology, zítra od přepravce FedEx či v pátek od nováčka na trhu Nikola Corporation. Jak jsme o vstupu titulu informovali na Wall Street třetí výrobce elektrických vozů, který však zatím žádný zákazníkům nedodal, má přitom tržní ocenění téměř totožné co automobilka Ford. Týden bude každopádně průměrný z hlediska dividend, resp. rozhodný den pro nárok stanovilo 250 nejen amerických korporací.

K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.

Mezi korporacemi lze v týdnu najít 3 zástupce indexu DJIA. Z hlediska zmiňované výsledkové sezóny mezi prvními bude tradičně banka JPMorgan (JPM), která čísla odtajní v úterý 14. července. Na akcionáře nyní čeká z dřívějšího hospodaření dividenda opět ve výši 0,90 USD. Dividendový výnos lze u titulu stanovit na téměř 4 %. Zhruba poloviční lze pak indikativně určit u dalšího finančního zástupce indexu DJIA American Express (AXP). Karetní asociace rovněž zachovává výši dividendy, resp. 0,43 USD. Posledním zástupcem prestižního indexu je v tomto týdnu barometr v technologickém sektoru Cisco Systems (CSCO). Akcionáři se dočkají opět 0,36 USD. Ex-date firma stanovila na čtvrtek 2. července, tzn. naposledy s nárokem na aktuální požitek se titul bude obchodovat ve středu. Stejně jsou na tom zmiňované akcie JPMorgan, zatímco akcie American Express se budou s nárokem obchodovat již jen zítra.

Rovnou lze zmínit, že výplatu požitku pro akcionáře přinesou další finanční instituce. V týdnu tak lze z přehledu zmínit např. akcie Fifth Third Bancorp (FITB), First Bancorp (FBNC), FMC (FMC), State Street (STT), Horizon Bancorp či U.S. Bancorp (USB). U řady z nich se dividendový výnos blíží 5 %.

Rok a půl zachovává stabilní solidní čtvrtletní dividendu 0,76 USD výrobce zemědělské techniky Deere (DE). U titulu to nicméně znamená dividendový výnos jen 2 %. Zmínit lze v ČR výrobně aktivního producenta cukrovinek Mondelez International (MDLZ) opět s požitkem 0,285 USD. Oba tituly mají nicméně ex-date stanoven již na dnešek, tj. naposledy se s aktuálním nárokem obchodovaly v pátek.

Dividendu lze v týdne shledat také u dvou hlavních zbrojařských firem. General Dynamics (GD) navýšil v minulém čtvrtletí dividendu na výrazných 1,10 USD, nicméně vzhledem k ceně titulu lze hovořit o dividendovém výnosu jen sotva 3 %. O více než procentní bod vyšší dividendový výnos nabízejí konkurenční akcie Steel Dynamics (STLD), přestože firma od minulého čtvrtletí vyplácí o cent navýšenou dividendu „jen“ 0,25 USD. Titul se dnes již také obchoduje bez nároku na aktuální požitek, zatímco akcie General Dynamics budou naposledy ještě zítra.

Již téměř 3 roky zachovává čtbvrtletní dividendu 0,25 USD společnost Xerox (XRX), u jejichž akcií to znamená solidní 5,9 % dividendový výnos.



Až do středy se s aktuální dividendou budou obchodovat akcie farmaceutické Bristol-Myers Squibb (BMY). Poté, co firma přistoupila k téměř 10 % navýšení požitku již v předminulém čtvrtletí, vyplatí nyní opět 0,45 USD. Hovořit lze u titulu o dividendovém výnosu 3,2 %.

Poznámka: dividenda zaokrouhlena; dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 26.6.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com

Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.