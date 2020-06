Stravenkový paušál i nižší DPH na potraviny by lidem pomohly

Stravenky jsou v České republice považovány za jeden ze samozřejmých firemních benefitů. Vláda v červnu schválila, že zaměstnavatel nemusí poskytovat svým zaměstnancům jen stravenky, ale místo toho poukazovat na účet určitou částku jako stravenkový paušál. Podle majitele právní a daňové firmy V4 Group tato možnost narovná pokřivený trh. Jelínek stejně tak vítá návrh Svazu obchodu a cestovního ruchu na snížení DPH u některých potravin.

„Stravenky jsou nutné zlo. Zaměstnanci si na ně zvykli jako na běžný benefit. Byznys je to hlavně pro stravenkové firmy, které z toho mají provize. Naopak nejvíce jsou na tom bity restaurace, které z těchto plateb odvádějí kolem pěti procent stravenkové firmě, a to pokřivuje trh. Existují i restaurace, které je nepřijímají a nechtějí být součástí stravenkového byznysu. Navíc lidé je často využívají i při platbách za zboží, které by se jimi platit nemělo, jako je alkohol či cigarety.

Stravenkový paušál trh částečně narovnává a dává zaměstnavateli další možnost volby. Krom stávajících možností, tedy provozování vlastního stravovacího zařízení nebo poskytování stravenek, může zaměstnancům nabídnout stravenkový paušál, tedy peníze za zvýhodněných daňových podmínek,“ vysvětluje Michal Jelínek, majitel společnosti V4 Group.

Nižší DPH na potraviny

Firma V4 Group v minulosti kritizovala změnu DPH u čepovaného piva. Teď je ale situace odlišná. „Zatímco je nepravděpodobné, že by se cena čepovaného piva díky poklesu DPH snížila, v případě potravin je situace jiná. Nižší sazba DPH na potraviny, kterou navrhuje Svaz obchodu a cestovního ruchu by mohla mít za důsledek snížení cen potravin. V tomto případě je totiž konkurence plošná, takže efekt snížené sazby DPH bude znatelnější.

Kritika, která se snesla na snížení DPH na čepované pivo, byla oprávněná, protože snížená sazba se na ceně příliš projevit nemůže. Jiné by to bylo, kdyby DPH bylo sníženo na všechny druhy piva, tedy i prodávané v obchodech, a nejen na to čepované.

DPH na potraviny je v České republice nejvyšší v Evropské unii, přitom rozhodně nepatříme mezi nejbohatší země v EU. Prostor pro snížení DPH na potraviny tu určitě tedy je. Vláda by však měla detailně definovat, na které typy potravin by druhá snížená sazba platila. Do druhé snížené sazby, tedy 10procentní, momentálně spadá především pečivo,“ říká Michal Jelínek, majitel firmy V4 Group.