Rozbřesk: Strach z druhé vlny žene akcie do defenzivy, v centru pozornosti budou čísla z trhu práce

Vývoj pandemie na přelomu pololetí nenabízí trhům příliš jistoty. V tomto týdnu pravděpodobně celkový počet nakažených překoná 10 milionů s tím, že na řadě míst dochází k opětovnému rozjezdu epidemie. Nejpatrnější je to v USA, kde se řada “otevřených” států opět uzavírá do sítě karantén a kontrol. A to se odráží na daleko menším sebevědomí globálních investorů.



Je pravda, že v tomto týdnu mohu na trhy zapůsobit také některá makročísla v čele s údaji z trhu práce - čeká nás přírůstek pracovníků v USA a německá nezaměstnanost za červen.



Počítáme však, že ani kombinace dalšího přírůstku pracovníků v USA a stabilní německé nezaměstnanosti nevytrhne trhům trn z paty. Je to další vývoj pandemie, který rozhodne o rychlosti oživení i návratu pracovníků do zaměstnání. Červnová čísla z trhu práce jsou z tohoto pohledu starou zprávou jak v USA, tak v Německu. Navíc i pozitivní výsledky budou mít další “háčky”. I pokud zaznamenají Spojené státy další přírůstek zaměstnaných (trh čeká 2 miliony), vrátí se do práce méně než čtvrtina od startu propuštěných zaměstnanců. Situace v Německu je v řadě věcí jiná, ale v lecčems podobná - i pozitivní zprávy z tohoto týdne nemusejí znamenat “výhru”. Německá nezaměstnanost s vysokou pravděpodobností i v červnu díky kurzarbeitu a méně flexibilnímu trhu práce neporoste o tolik (zatím se z 5 vyšplhala lehce nad 6 %). Investorům je však jasné, že kurzarbeit dokáže dobře pomoci ve chvíli, pokud má pandemie svůj začátek a konec. V případě druhé vlny, z níž oprávněně roste strach, mohou stávající nástroje vést pouze k oddalování nevyhnutelného propouštění. I proto budou trhy asi na začátku týdne opatrnější.



Navíc ve hře zůstane i nejistý politický element. O dalším osudu záchranného fondu EU budou dnes jednat Emmanuel Macron a Angela Merkelová. Pozornost se teď bude upírat k summitu EU (17.-18. července), na kterém už bude předsedat Unii právě Německo.



TRHY



CZK a dluhopisy



Horší nálada na globálních trzích (viz úvodník) nehraje koruně tradičně příliš do karet. Nárůst nových případů ji pravděpodobně při absenci jiných pozitivních stimulů bude dál držet pod lehkým tlakem a v případě pokračujících výprodejů akcií se česká měna může pokusit o opětovný návrat nad 27,00 EUR/CZK.



Zahraniční forex



Eurodolar je zatím stabilní v okolí 1,12 EUR/USD. Další nárůst nejistoty by však pravděpodobně hrál do karet americkému dolaru jako nejlikvidnější globální měně. V případě dalšího šíření pandemie by taky vzrostly obavy z nedostatečného manévrovacího prostoru ECB i řady národních rozpočtů členských zemí eurozóny.



Ropa



Ropa Brent během ranního obchodování mírně ztrácí, avšak nadále se drží nad hranicí 40 dolarů za barel. Ropa tak směřuje ke třetímu měsíci v řadě cenového růstu, který podporuje jak oživení ropné poptávky, tak produkční škrty aliance OPEC+, vedené Saúdskou Arábií a Ruskem. Býčí sentiment, který v posledních týdnech pomáhal živit cenu ropy, však nyní naráží na hrozivá čísla ohledně šíření koronavirové nákazy ve Spojených státech a obavy z druhé vlny pandemie, která by zabrzdila normalizaci globální spotřeby ropy.



Tento týden bude ropný trh věnovat pozornost tradičním fundamentálním statistikám. V úterý přijdou na řadu předběžná čísla k zásobám od API, na která ve středu naváží oficiální data od EIA. V pátek to pak bude aktivita amerických břidlicářů, která by se již s postupujícím růstem cen mohla odrážet ode dna.