Největší bublina v čínské internetové historii?

O více než 130 % stouply za poslední tři měsíce akcie společnosti Pinduoduo – internetového obchodu, který o sobě tvrdí, že vynalezl nakupování přes internet v Číně. Tržní hodnota narostla na 101 miliard USD, čímž překonává Uber a Sony. Tržní hodnotu Baidu a Foxconnu překonává dokonce dvakrát. Pozoruhodný výkon na organizaci, která za čtvrtletí nebyla nikdy v zisku, napsaly Financial Times.

Její zakladatel a generální ředitel Colin Zheng Huang se stal třetím nejbohatším mužem Číny. Podle něj vděčí Pinduoduo za svůj úspěch tajemnému koktejlu zábavy a obchodů. Na Pinduoduo je možné koupit vše od iPhonů po ovoce a zeleninu přímo od zemědělců. Zásoby na skladech firma nemá. Místo toho propojuje kupce a prodejce a bere si malé procento z prodeje. Obchodníkům účtuje, když chtějí zviditelnit svoje produkty v její aplikaci.

Pinduoduo vznikla před pouhými pěti lety, teď ale prý jejími platformami proteklo za rok do konce března zboží za více než 1,6 bilionu CNY. To je více než v eBay. Největšímu čínskému internetovému obchodu Alibaba trvalo 14 let, než toho dosáhla.

Historickou výkonnost akcií firmy (ve formě ADS na burze Nasdaq do minulého čtvrtka) pak ukazuje následující graf:

Prudký nárůst firmy doprovázejí otázky o tom, jak vlastně vykazuje objemy objednávek, ohledně jejího řízení a především o tom, zda se dokáže odpoutat od spalování obrovských částek, kterými si kupuje růst, a najet na udržitelnější obchodní model.

Pinduoduo má teď pověst levného internetového tržiště. Loni byla objednávka průměrně za 51 CNY. A protože se to osvědčilo, asi tento image nezmění, domnívá se Steven Zhu z Pacific Epoch. Odesílání je většinou zdarma a náklady na dopravu jdou většinou za obchodníky. Ti mají jen malý prostor k tomu zvýšit výdaje na marketing, tvrdí analytička Ding Tingting z Guosheng Securities. Podle ní se postupně projeví dopady, jakmile se obchodníkům začnou ztenčovat zisky.

Analytici pokrývající tuto firmu se v názorech na ni neshodují. Řada z nich se domnívá, že Pinduoduo už zapustila kořeny ve stále se rodícím čínském sektoru e-commerce. Jiní ale varují před známkami zátěže.„Současná Pinduoduo je největší bublinou v čínské internetové historii,“ tvrdí Wu Fan z místní brokerské firmy Guosheng Securities.

Společnost je navíc ztrátová, čistá ztráta se v prvním čtvrtletí tohoto roku více než zdvojnásobila na 4,1 mld. CNY. Na pozadí jsou štědré pobídky a slevy, kterými se Pinduoduo snaží nalákat zákazníky. Některé iPhony a počítače od Applu jsou na této platformě podstatně levnější než v samotných obchodech Applu.

Podbízení se zákazníkům je vidět na výdajích za marketing. Ty jsou od roku 2017 skoro stejné jako příjmy, nebo dokonce vyšší, jak ukazuje graf níže. Kromě těchto odměn při objednávce nabízí Pinduoduo také finanční odměny, pokud u ní lidé hrají hru, která dostane na platformu další lidi.

Pinduoduo rozhazuje, a pro peníze si pravidelně chodí na kapitálové trhy. Od své IPO na burze Nasdaq , která v červenci 2018 vynesla 1,7 miliardy USD, získala ve třech investičních kolech celkem 3,3 miliardy USD.

Otázkou je podle analytiků i metrika objemu zobchodovaného zboží (GMV). Podobně jako konkurence ji firma definuje jako celkový objem všech zadaných objednávek, bez ohledu na to, zda je zákazníci později zruší nebo vrátí. Zahrnuty jsou v ní i náklady na dopravu, protože prodejci je zahrnují do cen.

Zatímco Alibaba a JD.com tuto metriku přestaly na kvartální bázi zveřejňovat, Pinduoduo v prvním kvartále reportovala její růst mezičtvrtletně o 99 % oproti růstu tržeb o 44 % a celkovému růstu odeslaných zásilek v Číně o pouhá 3 %.

Dalším problémem je u GMV i praxe zvaná „brushing“, kdy si prodejci platí uživatele, aby zadávali falešné objednávky a psali skvělé recenze na objednané zboží. Prodejci si tak „leští“ profil a doufají, že se posunou ve výsledku vyhledávání na vyšší příčky.

Investoři se dívají jinam

Investoři Pinduoduo se ale zatím raději soustředili na pozoruhodný růst firmy a na její špičkové partnery, mezi kterými ční především Tencent. Ten je také druhým největším akcionářem Pinduoduo.

A kdo tedy firmu ovládá? Více než 43 % akcie drží CEO Huang, ktreý ovládá také 88,4 % hlasovacích práv. Jako hlavní finanční ředitel také potvrzuje finanční výsledky. Kromě toho je předsedou správní rady.

„Soustředit skoro všechnu firemní sílu v rukou jednotlivce by mělo signalizovat problém, protože to vytváří velké riziko z hlediska korporátního řízení,“ tvrdí podle FT Jesse Fried z Harvard Law School.

V případě Pinduoduo je podle něj obzvláště znepokojivý fakt, že kontrolor funguje také jako CFO. Oficiálního finančního ředitele firma navzdory listingu v USA nemá. Předešlý viceprezident pro finance Tian Xu rezignoval loni v dubnu z osobních důvodů. Ve funkci strávil jenom 10 měsíců.

Zdroje: FT, Patria.cz

