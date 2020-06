Odměňování a benefity, které zaměstnance skutečně motivují

Odměňování a benefity zaměstnanců – jejich systém by měl být součástí strategie každé úspěšné firmy.

Vedení společnosti společně s personalisty musí aktivně přemýšlet nad co nejlepšími způsoby zapojení zaměstnanců a volit takové nástroje, aby se zvýšila spokojenost (a tím pádem kvalita odvedení jejich práce) a přetrvávala po celou dobu jejich působení ve firmě. Spokojený pracovník je pak výkonnější, aktivnější a loajálnější vůči firmě.

Způsob odměňování ve firmě je nesmírně důležitý – zvyšuje atraktivitu pracovních míst na trhu práce a zlepšuje celkovou reputaci společnosti v roli zaměstnavatele.

Systém odměňování ve firmě

Systém odměňování by měl být v souladu se strategií a filozofií společnosti. Aby jej zaměstnanci pozitivně přijali, měl by být co nejvíce jednoduchý, srozumitelný a spravedlivý vůči všem zaměstnancům ve firmě. Předtím, než si firma určí svůj systém odměňování a benefitů, měla by si dopředu vyjasnit, jaké k tomu použije nástroje.

Rovněž by mělo být zaměstnancům dopředu známé, za co a jak by měli být odměňováni. Odměňování se může rozdělovat podle pracovního výkonu, pozice, dovedností či znalostí jednotlivého člověka. Stejně tak musí jasně vyplývat, zda se bude odvíjet ze základní či variabilní složky mzdy.

Efektivita systému odměňování má vliv na firemní kulturu

Zapojení a spokojenost zaměstnanců má v konečném důsledku vliv na výsledky celé společnosti. Transparentní a férový systém odměňování je jedním ze základních předpokladů pro funkční vztahy ve firmě. Zaměstnavatel by měl při tvorbě strategie odměňování myslet také na jistou udržitelnost, aby jej nemusel často revidovat a měnit.

Jestliže firma plánuje nový systém pro odměňování a benefity, součástí plánu může být např. rozdělení odměn podle mzdových tříd. Každá mzdová třída má přiřazenou základní referenční mzdu a úroveň benefitů. Zaměstnanci by měli znát dopředu svou zaručenou odměnu pro jejich pracovní pozici při standardní výkonnosti.

Interní a externí faktory výši odměny ovlivňují

Odměňování se odráží od ostatních procesů ve firmě, výši odměny pak ovlivňují interní a externí faktory. Není tedy dobré systém odměn nastavovat jen na maximální výkon, zaměstnanci by pak měli malou motivaci. Dobré je ale odměny přidělovat podle jednotlivých výkonů pracovníků tak, aby bylo dosaženo spravedlnosti.

Výše mzdy bez odměn je rovněž stanovena podle několika kritérií. Zohledňují se tři základní faktory – dosažené vzdělání, zodpovědnost pracovní pozice a samotná výkonnost. Dále se berou do úvahy akademické tituly, počet atestací, seminářů, kurzů apod.

Jak jsme si již řekli v článku „Jaká je ideální výše mzdy v soukromém sektoru?,“ celková odměna zaměstnance se dělí na čtyři mzdové složky. Jedná se o základní mzdu, variabilní mzdu, zaměstnanecké a manažerské výhody.

Odměňování podle zákoníku práce

Vše se řídí Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., § 109 – 150.

„…Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za podmínek stanovených tímto zákonem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak…“

Další formy odměňování

Součástí mzdového systému jsou také další formy odměňování. Ty závisí také na kvalitě a objemu vykonané práce, dodržování termínů, dalších aktivit apod. Mezi jiné typy odměn, které jistě znáte, patří osobní ohodnocení, výkonnostní odměny, prémie, mimořádné odměny, životní či jubilejní odměny, cílové odměny, odchodné, prémie ze zisku apod.

Pro aktuální videa z oblasti práce, personalistiky a marketingu odebírejte kanál Orange Academy.

Vyplatí se to!

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

https://orangeacademy.cz/kurzy-personalistiky/rekvalifikacni-kurz-personalistika

Editorka: Zuzana Klímová