Houbaři by si letos mohli z českých lesů odnést houby za 4,5 miliardy korun, bude to dobrý rok. Dobrý rok pro houbaře ale znamená špatný rok pro pojišťovny, ukazují uplynulá léta

Houbařská sezóna naplno propuká. Mykologové už před zhruba týdnem označili podmínky pro růst hub v českých lesích za ideální. S tím, že za sedm až deset dní začnou jedlé houby růst ve větším množství. A to znamená právě v těchto dnech a hodinách.

Růstu hub svědčí kombinace nadprůměrně deštivého června a teplého počasí, které nastalo v jeho posledních dnech. Pro houbaře tak letošní rok bude pravděpodobně nadprůměrný. Houbám totiž svědčí spíše právě propršené roky.

Rekordní sezónou z hlediska tuzemských houbařů byla ta roku 2013, kdy nasbírali 33 tisíc tun hub. Není zcela náhodné, že rok 2013 byl zároveň v posledním desetiletí rekordní – přesněji, rekordně katastrofální – také z hlediska pojišťoven. Alespoň tedy jejich plnění v souvislosti s živelními pohromami.

V roce 2013 živelní pojistné škody dosáhly 7,8 miliardy korun. Před sedmi lety totiž ČR zasáhly nejprve rozsáhlé povodně a poté i letní bouře. Povodně z poloviny toho roku byly tehdy třetí nezávažnější živelní pojistnou událostí v novodobé historii Česka.

Co je však katastrofou pro pojišťovny, dělává radost právě houbařům. V roce 2013 si totiž z lesů odnesli nejen zmíněné rekordní množství hub, ale také s nimi spojenou finanční sumu. Kdyby si totiž ten samý objem hub měli koupit na trhu či v obchodě, stálo by je to 5,4 miliardy korun.

Naopak, roky, které jsou příznivé z hlediska živelního plnění pojišťoven, bývají pohromou po houbaře. Příkladem takového roku je ten předloňský. Byl nevídaně suchý a teplý, takřka nepršelo, takže pojišťovny na pojistném plnění v důsledku živelních pohrom vydaly klientům pouze 3,6 miliardy korun, tedy ani ne polovinu zmíněné sumy z roku 2013. Zato Češi si předloni odnesli z lesů houby pouze za 2,9 miliardy korun. Suché a teplé počasí a minimum nové vláhy pochopitelně houbám nepřálo, takže Češi nasbírali pouze 16,5 tisíce tun, tedy polovinu objemu nasbíraného v rekordním roce 2013.

Letošní rok bude pro houbaře příznivý. Z lesů si pravděpodobně odnesou houby za zhruba 4,5 miliardy korun. Zato pojišťovny letos mají horší rok, než byl třeba zmíněný rok 2018. Nejen kvůli místním záplavám a povodním posledních týdnů, v jejichž důsledku vznikly stamilionové škody, ale také v souvislosti s orkánem Sabine ze začátku roku. A to jsme teprve v polovině roku.