Ebang na Nasdaqu s velkými plány (nejen) v oblasti těžby

Akcie Ebangu byly při IPO, tedy při jejich první veřejné nabídce, nabízeny v počtu 19 300 000 kusů za cenu 5,23 USD. Hned v prvních 15 minutách od spuštění tradingu však cena akcií klesla až k cca 4,12 USD. K dnešnímu datu už se ale cena pohybuje zpět na přibližně 5,00 USD. Ebang svým debutem na Nasdaqu vlastně následuje jednoho ze svých největších konkurentů na trhu, další čínskou společnost úzce zaměřenou na těžbu Canaan Creative. Ta již v minulosti získala díky IPO na Nasdaqu 90 000 000 USD. V případě Canaan se však akciím od jejich listingu značně nedaří.

Globální ekosystém

Jeden z mluvčích společnosti uvedl, že zalistováním na Nasdaqu jejich obrovské plány jen začínají. Podle jeho slov totiž chtějí vybudovat globální blockchainový industriální ekosystém pro digitální ekonomiku. S tím souvisí nutnost spustit vlastní kryptoměnovou směnárnu a těžařské farmy, díky kterým by si společnost ukrojila svůj podíl na trhu v oblasti infrastruktury kryptoměn.

Těžařské farmy pak nebudou jen tak ledajaké, kdy Ebang slibuje, že pro jejich klienty přinese flexibilní model kooperace, díky kterému bude jednodušší jejich služeb využívat. Zároveň pak nechtějí končit jen u mining farem, a tak mají v plánu tvorbu i několika mining poolů.

Aby toho nebylo málo, směnárna a novinky z těžby nejsou vše. Společnost chce totiž také začít zkoumat možnosti využití a aplikace blockchainových technologií do finančních služeb, vzdělání a zdravotnictví. Čekají pak, že listing na Nasdaqu jim přinese další zájem veřejnosti, a mohlo by se jim tak povést nalákat víc a víc talentů i partnerů, se kterými by mohli svou vizi naplnit.