Víkendář: Co bylo v minulosti nutné, je nyní nevyhnutelné

Procházíme vážnou ekonomickou krizí. Podle projekcí ECB klesne evropská ekonomika v letošním roce o téměř 9 % a ceny vzrostou jen o 0,3 %. Pro Der Spiegel to uvedl viceprezident ECB Luis de Guindos s tím, že právě proto ECB nakupuje vládní obligace. Na otázku, proč tedy nestanovit inflační cíl na 0,5 – 1 %, ekonom odpověděl, že „to není zase tak jednoduché“, ale ECB se v probíhající analýze své strategie bude podle jeho slov zaměřovat i na inflační cíl a bude naslouchat rovněž názorům akademiků a společnosti.



Současná monetární politika přispívá k růstu cen akcií a realit, a to by podle Spiegelu mohlo znamenat, že bohatí budou ještě více bohatnout a bude se prohlubovat mezera v příjmech mezi nimi a chudší částí společnosti. De Guindos na to ale odvětil, že nejlepší politikou pro snížení nerovnosti je vytvářet pracovní místa a ekonomický růst. Monetární politika „tomu velmi napomohla“ a nesmíme zapomínat, že nyní podobně jako v roce 2015 a 2016 hrozí deflační tlaky.



Nebude ale problém s exitem ze současné stimulace? Ekonom míní, že ne. ECB již v roce 2018 přikročila k tomu, že přestala s nákupy vládních obligací. A exit proběhne opět ve chvíli, kdy se inflace vrátí na úrovně, které jsou v souladu s cílem ECB . Pro to, aby se tam nevrátila, nevidí ekonom důvod. V současné době sice pandemie snižuje globální poptávku a ceny ropy a následně spotřebitelské ceny , nicméně jsou tu jevy jako deglobalizace a narušení globálních výrobních řetězců, které budou působit opačně.Jak si ekonom vysvětluje rally na akciových trzích? Podle jeho názoru mohou být ve hře dva hlavní faktory. Kroky, které podnikla ECB , tlumí ekonomický dopad pandemie a „vytváří určitý optimismus“. K tomu „donedávna převládal názor, že pandemie se dostala pod kontrolu“. A druhým faktorem je to, že „trhy někdy reagují příliš citlivě, jednou směrem dolů, pak směrem nahoru“. Na otázku, zda tedy podle něj ceny akcií přestřelily a trh bude korigovat, odpověděl, že takto by to neviděl a záleží zejména na dalším vývoji v oblasti pandemie. „Akciový trh musí nakonec zůstat realistický, v eurozóně čelíme recesi ,“ dodal ekonom.De Guindos míní, že německý stimulační balíček je „velmi pozitivní“ a jde o „první linii obrany před pandemií“. Německá vláda má také finanční prostor pro podobné kroky, ale tato reakce je třeba na celoevropské úrovni. Nejde přitom jen o její velikost, ale také o významný signál. Na otázku, proč jsou to právě Němci, kdo ECB působí největší problémy, ekonom odpověděl: Nemyslím si, že dělají největší problémy a jsou největší ekonomikou v eurozóně Německá ekonomika také během posledních deseti let rostla a pomohl jí k tomu i kurz eura Německo tedy z eura těží a většina Němců si to uvědomuje.Evropské banky jsou na tom ohledně likvidity a kapitálu v průměru mnohem lépe než před deseti lety . Problém ale způsobuje nízká ziskovost těchto bank a bylo tomu tak už před pandemií. Ta celou věc ještě zhorší. Co by tedy měly tyto finanční instituce dělat? Snižovat náklady, omezovat nadměrné kapacity a některé z nich by také měly konsolidovat své aktivity, míní De Guindos. A dodává, že „to, co bylo v minulosti nutné, je nyní již nevyhnutelné“.Zdroj: Der Spiegel