Brněnská letní kina zahajují sezónu

Oblíbená letní kina i letos zavítají na brněnské dvorky a nádvoří. Nabídnou žánrově pestrou směsici starších filmů, které mohly divákům uniknout, stejně tak i nejnovějších snímků a kultovních klasik. Začátky projekcí jsou v červenci ve 21:30, v srpnu se pak přesouvají na dřívější čas v 21:00. Vstupné je skoro všude 100 Kč.

Začátky projekcí jsou v červenci ve 21:30, v srpnu se pak přesouvají na dřívější čas v 21:00. Na většině míst dáte za lístek 100 Kč.

Tradiční Scalní letňák, jehož projekce jsou umístěny na nádvoří Místodržitelského paláce, začíná v úterý 30. června rozvernou francouzskou komedií Tenkrát podruhé. Například v úterý 7. července se můžete také těšit na ambiciózní černobílý thriller Maják, jehož na Oscara nominovaná kamera dává nepokrytě na odiv svou inspiraci německou kinematografií třicátých let.

V pátek 26. června zahájilo sezonu Letní kino Brno – střed. V neděli 28. června nabízí kultovní thriller Volný pád s Michaelem Douglasem. V pátek 3. července bude uvedena nenápadná, cenami ověnčená komedie Malá lež. Letní kino nabídne postupně i filmy z cyklu Das Sommerkino, na ně je vstupné pouze 50 Kč.

V centru města můžou diváci dále navštívit Letní kino na Dvoře Městského divadla Brno. Například diváky i kritiky vřele přijatý horor Slunovrat bude uveden v úterý 28. července.

Ve středu Brna určitě stojí za to zavítat do Letního kina Hradu Špilberk. Do programu zařadili organizátoři třeba Tarantinovskou verzi odboje proti nacismu Hanební pancharti (středa 8. července). Kromě klasických promítání jsou zařazeny i tzv. projekce Naslepo, kdy se divák nechá výběrem titulu překvapit.

Letní projekce Kina Art budou umístěny v zahradě Vily Löw-Beer, třeba ve středu 10. července nabídne kontroverzní dokument Barbory Chalupové a Víta Klusáka nazvaný V síti, který otevírá téma děti a jejich pohybu „mezi predátory“ na internetu.