Jedna z největších transakcí na nemovitostním trhu, ČMN koupila budovy za více než dvě miliardy

ČMN spravuje už více než 80 tisíc m2

„O tento projekt jsme měli zájem i díky tomu, že zapadá do naší strategie investování do kancelářských nemovitostí s vysoce bonitními nájemci. Důležitou roli hrálo i to, že se jedná o energeticky efektivní budovy – obě mají certifikaci LEED Gold. Přesně za rok se nám tak podařilo završit vytyčenou akvizici všech tří budov od lucemburského fondu CFH, kdy po loňské akvizici Crystalu na Vinohradech a Bloxu v Dejvicích jsme nyní rozšířili portfolio o sídlo Vodafonu a dalších významných společností. Celková hodnota transakce s CFH dosáhla téměř 6 miliard korun,“ komentuje Radek Stacha, předseda představenstva ČMN a dodává: „I navzdory zpomalení kvůli koronavirové pandemii se nám podařilo daný obchod uzavřít relativně rychle. Financující bankou je rakouská Raiffeisen Bank.“

Díky této transakci dosahuje spravované portfolio realitní skupiny ČMN více než 80 000 m2. Celkově tak skupina ovládá již více než dvě procenta celkové plochy kancelářských budov v Praze.

Sídlo Vodafone nebo CGI IT Czech Republic

Tyto moderní inteligentní budovy byly postavené v roce 2014. Architektem byli AHK architekti. Jedná se o vysoce energeticky úsporný projekt, který je šetrný k životnímu prostředí. Obě budovy byly jedny z prvních administrativních budov v České republice, které se staly držitelem certifikátu LEED Gold. V budově C1 sídlí již od roku 2015 centrála společnosti Vodafone Czech Republic, mezi nájemce budovy C2 patří například CGI IT Czech Republic, Aevi CZ nebo CEMEX Czech Republic.