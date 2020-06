Známý investor predikuje pokles ceny bitcoinu až k 0

Klesne cena bitcoinu až k 0?

Známý investor Jim Rogers predikuje to, že se cena bitcoinu, ale i dalších decentralizovaných kryptoměn časem dostane až na úplnou nulu. Jako důvod uvádí věc, která není úplně nerozumná, ale rozhodně není nezpochybnitelná. Jednoduše říká, že vlády mají zbraně, armády a podobné věci, kterými jednoduše žádná kryptoměnová síť není podporována. Proto pokud se státy rozhodnou opravdu takto razantně proti bitcoinu zakročit, nebude možné se bránit. Takový zákrok je však při současné demokracii na globální škále víceméně nemožný, nebo alespoň opravdu vysoce nepravděpodobný. Rozhodně se ale jedná o zajímavou myšlenku, která je rozhodně něčím, z čeho by měli mít lidé s vysokou expozicí v kryptoměnách a jejich infrastruktuře dlouhodobě přinejměnším respekt. Že by ale vlády měly možnost brojit proti kryptoměnám tolik, že by se jejich hodnota naprosto vytratila, není dle nás možné.

Kryptoměny na PayPalu a Venmo

Snad všemi zpravodajskými servery a sociálními sítěmi okolo kryptoměn poslední dobou hýbají spekulace, podle kterých by giganti v oblasti platebních systémů, PayPal a Venmo, měli nabídnout možnost přímého nákupu a prodeje kryptoměn přímo ze svých platforem. Pokud se tahle novinka potvrdí, bude se jednat o opravdu mílový krok směrem k adopci.