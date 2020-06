Amazon kupuje za více než miliardu dolarů startup vyvíjející autonomní technologie

Z hlediska tržní kapitalizace na burze v současnosti třetí nejhodnotnější americká korporace v pátek oznámila jednu ze svých dosud největších akvizic. Výše transakce nebyla oficiálně zveřejněna, nicméně hovoří se o minimálně miliardě dolarů. Některé zdroje udávají, že Amazon za jen šest let starou společnost Zoox vydal 1,2 mld. USD (přes 28 miliard korun). Při pohledu zpět, Amazon nicméně zaplatil vlastně zhruba jen třetinu, jelikož v roce 2018 byla Zoox privátními investory oceněna na 3,2 miliardy dolarů. Také Zoox však zasáhla pandemie koronaviru, když v dubnu musela propustit zhruba stovku zaměstnanců, tedy desetinu.

Firma Jeffa Bezose chce díky akvizici konkurovat jiným autonomním automobilovým technologiím, resp. tedy například firmě Waymo z impéria Alphabet či automobilce Tesla. Že se svět bude nejspíše ubírat daným směrem, hovoří i nedávný přítok financí do zmiňované společnosti Waymo. Ta v březnu pro svůj další rozvoj získala od investorů externí financování 2,25 miliardy dolarů.

Amazon koupí Zoox neinvestuje čistě jen do autonomní technologií řízení, ale obecně směrem do „zeleného“ automobilového průmyslu. Cílem společnosti Zoom je totiž vytvořit symetrické tedy obousměrné vozidlo s nulovými emisemi. Amazon bude chtít nejspíše systémy firmy aplikovat do své logistické sítě, nabídnout díky tomu levnější a rychlejší doručení.

Zdroj: Zoox

Zoox své autonomní technologie zatím testoval v oblasti Las Vegas a San Francisco na dovybavených vozech Toyota Highlanders. Spoluzakladatel a technologický šéf Jesse Levinson k převzetí mj. uvedl: „Vedení Amazonu výrazně zrychlí schopnost Zooxu dostat tuto technologii do světa.“

Zoox má nadále fungovat jako samostatná firma. Zmiňovaný Jesse Levinson i ředitelka Aicha Evans mají navíc nadále zůstat ve společnosti. Zdroje z Amazonu hovoří, že internetový prodejce hodlá údajně ročně investovat 2 miliardy dolarů do komercializace autonomních technologií. Připomenout lze, že Amazon v dané oblasti není nováčkem. Investoval již do společnosti Aurora či před více než rokem koupil za 700 milionů dolarů startup Rivan zaměřený na elektrické nákladí vozy.

Z hlediska velikosti akvizic však dominuje koupě společnosti Whole Foods. Amazon před 3 roky za řetězec zaplatil 13,7 miliardy dolarů.

Amazon včera také uvedl, že plánuje být do roku 2040 uhlíkově neutrální. Do roku 2025 mají být veškeré jeho provozy zásobovány z obnovitelných zdrojů. Právě v této oblasti má 91 projektů. Objednal také na 100 tisíc elektrických vozů.

K osobě Jeffa Bezose možno závěrem zmínit, že si udržuje svou pozici nejbohatší osoby planety. Především díky více než desetinovému vlastnictví zmiňované společnosti Amazon, je jeho majetek aktuálně dle „Bloomberg Billionaires Index“ odhadován na 161 miliard dolarů (3,85 bilionu korun).