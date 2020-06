Wall Street 26.6. - podruhé v týdnu zabarvení do červena, pod tlakem byly akcie bank

Obchodní seance ve Spojených státech byla primárně ovlivněna rostoucími případy nemoci Covid-19 a rovněž také zprávami z Číny. Podle posledních zpráv z USA se počty nakažených snižují na východě, hlavně tedy ve státě New York, avšak jih a středo-západ, konkrétně státy Florida, Kalifornie a Texas, kde dokonce guvernér Greg Abbott znovu obnovil omezení některých podniků, zaznamenaly nárůst případů.

Druhou zprávou, která nenechala investory chladnými, bylo uvedení čínských představitelů, že vměšování se USA do záležitostí Hong-Kongu a Tchajwanu by mohlo mít dopad na první fázi obchodní dohody, uvedl The Wall Street Journal. Toto prohlášení je reakcí na včerejší krok amerického senátu, který ukládá sankce těm, kteří podporují omezení autonomie HK.

Největší pokles dne zaznamenal finanční sektor (JP Morgan -5,5 %, Bank of America -6,3 %) a taktéž komunikace AT&T -2,1 %, Verizon -2 %).

Výrazný propad také zaznamenaly akcie Wells Fargo a Capital One, důvodem bylo vyjádření analytika Morgan Stanley, který řekl, že je velmi pravděpodobné snížení dividendy (Wells Fargo -7,4 %, Capital One-8,7 %).

Zlato se obchodovalo kolem úrovně 1771 USD za unci a druhá velmi sledovaná komodita ropa WTI klesla o 1,3 % na 38,2 USD za barel.

Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 2,8 % (25.015 b.), S&P 500 o 2,4 % (3.009 b.) a technologický Nasdaq Composite o 2,6 % (9.757 b.)