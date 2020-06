US - spotřebitelé se v květnu vrátili do obchodů, ale vykompenzovat dubnový propad se nepodařilo

. Američané se tak do obchodů po uvolnění pandemických restrikcí sice houfně vrátily, nicméně škody na ušlých tržbách zatím zůstanou značné. Příjmy ve Spojených státech naopak v květnu meziměsíčně poklesly a to o 4,2 %. Tento výsledek je ovšem částečně zkreslen srovnáním s dubnem, kdy příjmy vyskočily o 10,8 % vlivem stimulačních opatření americké vlády, které v květnu postupně slábly. Pro nastartování tamní ekonomiky je přitom domácí spotřeba stěžejním faktorem. V nejbližší době tak kromě návratu Američanů do zaměstnání bude zapotřebí i udržet pod kontrolou vznikající nová ohniska koronaviru , která postupně vracejí počty nakažených na znepokojivé úrovně.