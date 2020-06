Denné zhrnutie: Slabé americké dáta poslali akciové indexy nadol

Akciové indexy v USA dnes zaznamenali pomerne prudký pokles, pričom akciové indexy v Európe sa taktiež obchodovali v červených číslach aj napriek poklesu výnosov na amerických dlhopisoch. Na komoditných trhoch dnes zaznamenali pokles drahé kovy a ceny ropy. Priemyselné kovy sa obchodovali zmiešane. Na forexovom trhu dnes dominoval americký dolár, pričom najvýraznejší pokles zaznamenala britská libra.

Na trhoch dnes prevláda negatívna nálada, ktorá bola tradične spôsobená nárastom nových infekcií koronavírusu. Investori sa stála viac obávajú druhej vlny nákazy, no na druhej strane sa spoliehajú, že americká centrálna banka bude naďalej pumpovať do ekonomiky likviditu, čím by sa malo zabrániť prípadnému ekonomickému úpadku, resp. by sa malo podporiť hospodárske oživenie. Do značnej miery dnes zhoršili náladu na trhoch aj negatívne dáta z americkej ekonomiky.

Makroekonomický kalendár nám dnes priniesol isté sklamanie vo forme dát týkajúcich sa osobných príjmov a výdavkov v USA za máj.

Osobné príjmy zaznamenali medzimesačný pokles o 4,2%, pričom sa očakával pokles o 6%. Predchádzajúci mesiac však zaznamenali príjmy nárast o 10,5%.

Osobné výdavky zaznamenali medzimesačný nárast o 8,2%, pričom sa očakával nárast až o 9% (predchádzajúci mesiac zaznamenali pokles o 13,6%). Slabšie, ako očakávané výdavky naznačujú, že oživovanie spotreby je pomalšie, čo môže predĺžiť proces hospodárskeho oživenia.

Z USA bola taktiež zverejnená jadrová PCE inflácia, ktorá zaznamenala medzimesačný nárast o 0,1%, pričom sa očakávala na úrovni 0,2%. Aj tieto dáta potvrdzujú, že spotreba môže byť nižšia, keďže ceny rastu pomalšie.

Americký akciový index US500 dnes zaznamenal pokles a opäť sa približuje ku psychologickej hranici 3000 bodov. V prípade, ak cena dokáže prekonať spomínanú hranicu, otvorí sa priestor na pokles k silnému supportu na úrovni 2970 bodov. Zdroj: xStation5