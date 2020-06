USA se blíží do recese. Dopady koronaviru jsou tvrdší než se očekávalo

USA se blíží do recese. Pokles HDP americké ekonomiky v Q1 potvrzen, a to mezičtvrtletně o 5 %. Jedná se nejvýznamnější pokles od Q4 roku 2008, tehdy došlo k poklesu o 8,4 %. V Q2 se očekává výraznější pokles, a to až na neuvěřitelných 20 %. Podle předstihových indikátorů PMI však dochází k výraznému zlepšení, v Q3 by mělo docházet k oživování americké ekonomiky.

Pozvolné vzpamatovávání USA. Objednávky dlouhodobé spotřeby vykázaly v květnu nárůst o 15,8 %, čímž výrazně překonaly očekávání trhu (10,5 %). Počet nových žadatelů o podporu poklesl na 1,48 mil. Pokračující žádosti o podporu se poprvé od konce dubna dostaly pod hranici 20 mil., a to na 19,5 mil. Jedná se stále o na USA nepředstavitelná čísla, která se se stále nově vznikajícími ohnisky epidemie budou jen těžko snižovat.

Konec obchodní dohody mezi USA a Čínou? V úterý obchodní poradce Bílého domu Peter Navarro uvedl, že obchodní dohoda je u konce. Trump však později veřejnost ujistil, že dohoda dál funguje. Americko-čínské vztahy se od počátku vypuknutí pandemie zhoršily. Budoucnost dohody je tak nejistá.

Dopad pandemie na nemovitosti. Prodeje starší domů v USA za měsíc květen propadly meziměsíčně o 9,7 %, meziročně o 26,6 %, což je nejvíce od roku 1982. Celkový počet prodaných domů je nejnižší od října 2010.

Výrazné zlepšení v EU i USA. Červnový index PMI za výrobu a služby v ekonomice eurozóny zaznamenal zlepšení na 47,5 bodu (trh očekával 42,4 bodu) oproti 31,9 bodu v květnu a 13,6 bodu v dubnu. Jedná se o historicky nejvyšší nárůst. Hranice 50 bodů je vnímána jako předěl mezi expanzí a kontrakcí. USA zaznamenalo v červnu PMI v průmyslu 49,6 bodů, ekonomická aktivita tak nyní zhruba stagnuje.

Světový obchod míří k silnému propadu. Světová obchodní organizace (WTO) ohlásila pokles světového objemu obchodovaného zboží v Q1 2020 o 3 % meziročně. Pro Q2 očekává propad o celých 18,5 %. Dle vývoje pandemie předpovídá pokles pro rok 2020 o 13 % v případě optimistického scénáře, v případě pesimistického o 32 %. Rok 2012 WTO počítá s oživením a predikcí růstu HDP.

Úroky v ČR beze změny. ČNB tento týden na jednání nechala úrokové sazby beze změny, repo sazba tak zůstává na úrovni 0,25 %. Tento krok byl očekávaný a avizovaný mnoha členy bankovní rady včetně guvernéra. Další kroky závisí na dění okolo pandemie a zprávách ze samotné ekonomiky.

Zhoršení projekce pro vývoj globální ekonomiky. MMF tento týden snížil projekce pro vývoj globální ekonomiky v tomto a příštím roce. Pokles by tak měl být až 4,9 % oproti původním 3 % z dubna. Za vše může pandemie, která má dle analytiků výraznější dopad a oživení ekonomik je pomalejší, než se předpokládalo.

Německo jako před pandemií. Dle červnového IFO indexu dochází k postupnému zlepšování tamního ekonomického vývoje. Hodnocení situace se zvedlo na 81,3 bodu oproti 78,9 z května. Do budoucna se očekává dokonce růst na 91,4 bodu, což předčilo očekávání trhu. Aktuálně je sentiment zpátky v místech, kde byl před příchodem viru.