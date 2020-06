Okénko trhu - Američané se vrátili do obchodů

Šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová se dnes vyjádřila k perspektivě na zotavení evropské ekonomiky. Podle jejích slov lze očekávat prozatím pouze částečnou rehabilitaci, ačkoliv dna již zřejmě bylo dosaženo. Zároveň předpokládá, že současná krize bude mít i transformační efekt, tedy že část ekonomiky z ní vyjde trvale oslabena, zatímco jiná posílí. Varovala před nárůstem firemního i státního zadlužení a zároveň upozornila na obrovský nárůst úspor, které se teprve postupně budou přelévat do spotřeby a investic.

Americká centrální banka Fed po provedení zátěžových testů konstatovala, že ačkoliv je tamní finanční sektor prozatím odolný, případné další zhoršení ekonomické situace by pro jeho část mohlo představovat riziko. Americkým bankám tak Fed omezil možnost výplat dividend a odkupu vlastních akcií, čímž by rád zatlačil na jejich větší kapitálovou připravenost.

Spotřební výdaje Američanů během května vykázaly meziměsíční nárůst o 8,2 %, tedy o něco menší, než bylo očekáváno. Přesto se jedná o nejrychlejší nárůst v historii měření, který ovšem nedokázal vykompenzovat historický propad z měsíce předchozího. Američané se tak do obchodů po uvolnění pandemických restrikcí sice houfně vrátily, nicméně škody na ušlých tržbách zatím zůstanou značné. Příjmy ve Spojených státech naopak v květnu meziměsíčně poklesly a to o 4,2 %. Tento výsledek je ovšem částečně zkreslen srovnáním s dubnem, kdy příjmy vyskočily o 10,8 % vlivem stimulačních opatření americké vlády, které v květnu postupně slábly. Pro nastartování tamní ekonomiky je přitom domácí spotřeba stěžejním faktorem. V nejbližší době tak kromě návratu Američanů do zaměstnání bude zapotřebí i udržet pod kontrolou vznikající nová ohniska koronaviru, která postupně vracejí počty nakažených na znepokojivé úrovně.

Americký PCE deflátor, tedy metoda měření změny cenové hladiny, vykázal v květnu meziměsíční nárůst o 0,1 %, meziročně pak 0,5 %. Útlum cenové dynamiky tak byl v souladu s předpoklady a odráží teprve pomalu rozmrzající ekonomickou aktivitu.

Na trhy se opět vrací opatrnost , způsobená novými nejistotami ohledně šancí na brzké zažehnání koronavirové hrozby. Tento vývoj pochopitelně nenahrává české koruně, která, v tandemu s ostatními měnami regionu, sčítá ztráty. Zatímco ještě ve středu byla k nalezení poblíž EUR/CZK 26,60, dnes ráno zahajovala již o 10 haléřů slabší a od té doby stihla ztratit dalších 10. Aktuálně tak je k mání z více než EUR/CZK 26,80.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.