Program COVID-Nájemné spuštěn, MPO začalo přijímat žádosti od podnikatelů

Ode dneška, tedy od pátku 26. června, do středy 30. září 2020 mohou podnikatelé žádat o dotaci z programu COVID-Nájemné. Speciální podporu v reakci na pandemii koronaviru připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Žádat o ni lze elektronicky prostřednictvím informačního systému. Vše potřebné je k dispozici na webu MPO na adrese www.mpo.cz/najemne.

„Protože se dotace týká letošního dubna, května a června, vyhlásili jsme výzvu právě teď na konci června, aby administrativa byla co nejmenší a podnikatelé mohli žádat o podporu na základě jedné žádosti,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Pomoc z programu COVID-Nájemné se týká podnikatelů, kteří museli kvůli opatřením proti koronaviru uzavřít nebo omezit provoz. Předpokládáme, že by mohlo jít až o 150 tisíc provozoven, které dostanou dotaci na principu participace: majitel poskytne nájemci slevu 30 %, 20 % zaplatí nájemce a na 50 % nájemného přispěje stát. Žádat o podporu je možné do 30. září, není tak třeba spěchat, k dispozici je dost peněz, v současné době je na program alokováno 5 miliard korun.“

„Bude-li třeba, požádáme o navýšení alokace tak, aby se vyšlo vstříc všem. Maximální podpora přitom činí 10 milionů korun, přičemž platí, že nájemci, kteří nájem platí veřejnému subjektu, dostanou podporu 80 %,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová a dodává: „Podmínkou je také to, že žadatel nesmí překročit dočasný rámec veřejné podpory 800 000 eur (více než 21 milionů korun), který stanovila Evropská komise. Na vyřizování žádostí jsme vyčlenili speciální tým proškolených lidí, kromě informací na webu počítáme také s vyřizováním dotazů prostřednictvím e-mailu covidnajemne@mpo.cz.“

Stanovisko Evropské komise (EK) je také důležité v souvislosti s programem Antivirus, který spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Podle MPSV pomoc v rámci Antiviru není veřejnou podporou, což by znamenalo možnost současně čerpat jak Antivirus, tak COVID-Nájemné. Finální slovo nicméně bude mít EK, kterou MPSV požádalo o vyjádření.

Všechny potřebné formuláře, (např. čestná prohlášení) jsou připraveny v informačním systému AIS MPO. Vstup do něj je možný výhradně prostřednictvím prostředků pro elektronickou identifikaci v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.

Jak bude žadatel žádost vyplňovat, systém na základě vložených údajů připraví a předvyplní také potřebná prohlášení. Těmi jsou: čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy. A dále čestné prohlášení pronajímatele, že pronajímá provozovnu a poskytl žadateli potřebnou slevu. To po ověření u pronajímatele zpět do systému vkládá rovněž žádající, tedy podnikatel/nájemce. K žádosti je třeba přiložit i doklad o úhradě nájemného za leden a únor či potvrzení o úhradě nájemného alespoň ve výši podpory, kterou podnikatelé požadují. Informační systém, přes který se žádosti podávají, žadatele celým procesem provede.

Podpora z programu COVID-Nájemné je určena pro podnikatele s uzavřenými provozovnami. Žádat tak mohou například restaurace, které vydávaly pouze přes okénko. Podpora se týká nájemních smluv uzavřených před 13. březnem, při respektování faktu, že na nájemné nebude podnikatel čerpat jinou státní pomoc.