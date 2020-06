Civilní letectví čeká redefinice

Není to tak dávno, co trh předpověděl, že lidé už nikdy nebudou létat, dokud nebude existovat vakcína COVID-19 a některé letecké společnosti zkrachují. Pandemie COVID-19 vážně zasáhla odvětví leteckých společností, přičemž většina leteckých společností přerušila lety o přibližně 90 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Největší evropská nízkonákladová společnost Ryanair sama v současnosti provozuje méně než 20 denních letů, což představuje 99% pokles letů oproti letovému plánu před COVID-19, který měl 2 500 denních letů.

V budoucnu existuje jeden klíčový problém, který může bránit evropským leteckým společnostem se rychle zotavit z poškození způsobeného pandemií COVID-19. Jejich obchodní model s velmi nízkými náklady se spoléhá na to, že letadla jsou v provozu při téměř 100 % zátěžovém faktoru. Odstranění prostředního sedadla v uspořádání sedadel 3x3 (ve kterém jsou nakonfigurovány všechny flotily leteckých společností) by způsobilo, že faktory zatížení by klesly na maximum 66 % - což by pravděpodobně znamenalo, že obchodní model zejména nízko nákladových leteckých společností by byl nerentabilní při současných cenách letenek.

Generální ředitel Ryanairu Michael O'Leary minulý týden uvedl, že "buď vláda zaplatí za prostřední křeslo, nebo nebudeme létat." Reagoval na to, že anglickým leteckým společnostem bylo řečeno, aby neočekávali konkrétní pomoc spojenou s COVID-19. Pokud se v letadle v blízké budoucnosti prosadí opatření na sociální odstupňování, společnost Ryanair bude muset zvážit náklady na provoz při snížené kapacitě oproti nákladům na neprovádění provozu. Toto by mělo zůstat klíčovou oblastí, kterou investoři monitorují, protože to bude hlavním hnacím motorem, jakou je společnost Ryanair schopna zotavit se a vrátit se na svou předchozí úroveň růstu cestujících.

Průzkum ve Velké Británii ukázal, že více než 30 % lidí plánuje v budoucnu výrazně omezit cestování do Evropy stejně jako celosvětově. Jak dlouho bude trvat, než se opět vrátí důvěra lidí v letecký sektor, ukáže jen čas.

Zdroj: Financial Times

I když existuje vysoká šance, že tento rok několik leteckých společností zbankrotuje, nízkonákladové společnosti jako Ryanair a v Americe Southwest airlines se vyhnou svému osudu a stanou se prvními leteckými společnostmi, které se zotaví z této krize.

Společnost Ryanair má však několik funkcí, které odlišují její současnou pozici od ostatních leteckých společností, což jí také pomůže k obnově po pandemii COVID-19. Cestování se nemusí tak brzy vrátit do starých kolejí. Může se také stát, že domácí létání na tom bude mnohem hůře než dříve, což bude odrazovat ty, kteří by mohli být tak odvážní, že se chtějí dostat do letadla. Je to zásadní úder pro letecké společnosti, prodejce letišť, hotely, restaurace a kongresová centra.