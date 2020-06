Rozbřesk: OPEC+ je připraven dále podpořit cenu ropy. Na jak dlouho?

Ropa Brent se v posledních týdnech usadila poblíž úrovně 40 dolarů za barel, povzbuzena postupujícím rebalancováním ropného trhu. Ten sice nadále zůstává v poměrně citelném přebytku, oproti dubnovému kolapsu se však jedná o významný progres, který by měl v příštích měsících dále nabírat na síle. Zásluhu na tom bude mít jak oživení ropné poptávky v souvislosti s otevíráním ekonomik, tak rekordní omezování produkce členskými zeměmi OPEC+.

Právě příspěvek ze strany nabídky je zásadní v situaci, kdy se spotřeba ropy sice normalizuje, avšak k předkoronavirové úrovni má stále relativně daleko. Z pohledu trhu je přitom zásadní, jak disciplinovaně přistupují členské země k plnění těžebních kvót v rozsahu téměř 10 mil. barelů denně.



Nikoho zřejmě nepřekvapí, že tradiční hříšníci v čele s Irákem a Nigérii prozatím významně zaostávají za slíbeným příspěvkem (květnové plnění je u obou pod 50 %). Na druhou stranu, jako celek dosáhla aliance OPEC+ v květnu solidní disciplíny na úrovni 85 %. A pro její soudržnost je zásadní, že produkční kvótu plní příkladně Rusko, jež historicky spíše působilo v roli černého pasažéra.



Jak dlouho bude dohoda na produkčních škrtech, respektive její plnění, trvat? Formálně se členské státy dohodly na omezení těžby až do dubna 2022, což se ve světle přetrvávajících nejistot jeví vcelku ambiciózně. Přesto máme za to, že minimálně do konce tohoto roku bude spolupráce a také solidní disciplinovanost pokračovat, motivována přetrvávající slabostí poptávky. To je zároveň důležitý argument ve prospěch postupně rostoucí ceny ropy , která by se mohla na konci roku 2020 dostat k hranici 50 USD Právě nad úrovní 50-55 USD barel však dle našeho názoru začne soudržnost aliance oslabovat. Z pohledu plnění státního rozpočtu se totiž tato úroveň již jeví relativně přijatelně pro Rusko , jehož motivace k plnění produkčních škrtů – na rozdíl od Saúdské Arábie – pravděpodobně vezme za své. Navíc, při této cenové hladině lze očekávat svižné restartování břidlicové těžby ve Spojených státech , které by mělo taktéž tlumit tlak na překotný růst cen. Shrnuto, podtrženo: zatímco výhled na nejbližší měsíce nahrává dále rostoucí ceně ropy , argumenty pro středně až dlouhodobě výrazně dražší ropu se hledají o poznání hůř. Koruna včera podobně jako ostatní měny v regionu ztrácela a na chvíli se dostala dokonce až za metu 26,80 EUR/CZK . V průběhu odpoledne se jí však podařilo téměř veškerou denní ztrátu zase odmazat. Vyšší averzi k riziku, přetrvávající na finančních trzích už od zhruba poloviny června, dál přiživují nepříznivé statistiky počtu nakažených ve světě a strach z druhé vlny pandemie. Koruně tak zatím příliš nepomáhá ani stávající úrokový diferenciál, ani (prozatím) jasné NE centrální banky k využití nekonvenčních nástrojů.Dolů zamířily i výnosy státních dluhopisů , i když Ministerstvo financí dál pokračovalo v emisní ofenzívě. Tentokrát prodalo bondy v celkové hodnotě 8,8 mld. korun s nižším výnosem než před dvěma týdny. Poptávka po delších papírech překonala prodaný objem více než dvojnásobně. U ročního papíru s negativním výnosem dokonce dvanáctinásobně. Přebytek likvidity a nedostatek investičních příležitostí tak jasně přebíjí i velmi negativní domácí rozpočtový výhled. Dolar se sice v průběhu včerejšího odpoledne dostal na třídenní maximum, když prolomil hranici 1,12 EUR/USD , avšak nová várka vesměs nepříznivých dat jej zase katapultovala nahoru. Lepší, leč tradičně volatilní zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby neměly šanci přebít horší finální výsledek HDP nebo slabá čísla z trhu práce . Negativně i nadále vyznívají americké počty nakažených , kterých je už zhruba 2,5 milionu. eurozóně byl čtvrtek na události o poznání chudší, a tak za pozornost stojí jen lepší spotřebitelská důvěra Německu a zápis z červnového jednání ECB . Centrální banka velmi pozitivně hodnotí aktuální program kvantitativního uvolňování, jež navíc rozšířila o 600 mld. EUR na prozatím celkových 1,35 bilionů eur na horizontu poloviny příštího roku. A to i v případě, že by se jej neúčastnila Bundesbank. ECB rovněž představila nový program europůjček pro centrální banky mimo eurozónu s cílem vyhnout se případným výprodejům aktiv denominovaných v eurech. Blíže viz ZDE. Ropa Brent se vrací na úroveň 42 dolarů za barel v závanu optimismu ohledně probíhajícího rebalancování tržních fundamentů. To bude pokračovat i v následujících měsících, což by mělo nahrávat mírnému růstu cen ropy , pochopitelně za předpokladu, že světovou ekonomiku nezasáhne druhá vlna koronavirové pandemie, která by podlomila ropnou poptávku. Z pohledu nabídkové strany bude cenu ropy podporovat omezení produkce ze strany zemí OPEC+, které zatím plní těžební kvóty nad očekávání disciplinovaně (více úvodník).