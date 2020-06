USA: pokles HDP v 1Q potvrzen, 2Q bude výrazně horší

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Během prvního čtvrtletí poklesla americká ekonomika mezičtvrtletně o 5 %, když finální odhad růstu HDP zůstal totožný jako předchozí odhad vydaný v předešlém měsíci. K propadu přispěly téměř všechny složky HDP , avšak výjimku představovala spotřeba vlády, která naopak v důsledku fiskální expanze vzrostla.Data za první čtvrtletí letošního roku vykázala nejvýznamnější pokles od čtvrtého čtvrtletí roku 2008. Tehdy se hrubý domácí produkt v období světové finanční krize mezikvartálně snížil o 8,4 %.Během druhého čtvrtletí by však mělo dojít k daleko významnějšímu poklesu, a to z toho důvodu, že data za první kvartál plně nereflektují dopady pandemie, která vyústila v karanténní opatření zavedená až v průběhu března. Například model Fedu New Yorku předpovídá pokles pro druhé čtvrtletí roku v rozsahu téměř 20 % (viz graf). Fed v Atlantě pak predikuje pro dané období propad daleko vyšší, a to dokonce kolem 45 %.Ačkoliv data za období duben až červen nepřinesou zrovna pozitivní zprávy, očekáváme, že od přelomu druhého a třetího čtvrtletí bude v USA docházet k pozvolnému ekonomickému oživování. Ve prospěch takového vývoje hovoří i rostoucí hodnoty předstihových indikátorů PMI . Tento vpřed hledící ukazatel pak naznačuje zlepšení v sektoru služeb, ale také v odvětví průmyslové produkce . Pro úplnost však dodejme, že prognóza ekonomického zotavování USA nepočítá s případnými dalšími vlnami pandemie.