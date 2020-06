Finanční trh v době pandemie: Nejlepší finanční produkty roku - výsledky 18. ročníku soutěže Zlatá koruna

Nejstarší soutěž finančních produktů přináší již 18. rokem výsledky, celkem ve 20 produktových kategoriích. V reakci na letošní mimořádnou situaci se vyhlášení výsledků soutěže uskutečnilo online. Záštitu nad celým projektem převzala opět ministryně financí Alena Schillerová a guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Letošní rok byl, a pro mnohé stále je, rokem velkých změn. Nepředvídatelná pandemie koronaviru postihla ve větší či menší míře celý svět a jen těžko bychom hledali oblast, která tímto stavem nebyla zasažena. „Máme zde celou sociální skupinu, která neumí hospodařit se svými penězi a i tato pandemie ukázala, jak je důležité umět s nimi nakládat a vytvořit si rezervy pro případ podobné krize. Podporuji každý seriózní projekt zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti a popularizaci tohoto tématu. Patří sem i Zlatá koruna, která pomáhá lidem vyznat se ve spletitém světě finančního trhu,“ říká Alena Schillerová, ministryně financí ČR. „Situace z reálné ekonomiky se postupně propíše i do fungování bank a dalších finančních institucí,“ doplňuje Jiří Rusnok, guvernér ČNB.

Samotné soutěže finančních produktů se však koronavirová situace nedotkla, změny se neprojevily ani v počtu soutěžních produktů (196) či finančních společností (70). O umístění rozhoduje Finanční akademie Zlaté koruny se svými téměř 400 členy, které předsedá prof. Michal Mejstřík. Výjimečnému stavu se musela přizpůsobit i soutěž Zlatá koruna a na místo očekáváného galavečera proběhlo zveřejnění výsledků ve čtvrtek 25. června.

Nejvíce důvodů k oslavám mají tento rok v MONETA Money Bank. MONETA získala osm ocenění, navíc díky letošní akvizici Wüstenrot stavební spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky získala i další dvě ocenění za Stavební spoření. Největší počet medailí posbírala díky aplikaci Smart banka, která vyhrála v kategorii On-line aplikace, bodovala však i v Ceně veřejnosti. Akademici navíc ocenili i inovace v aplikaci a Smart Banka se tedy může pyšnit i titulem Bronzové koruny v Novince roku 2020. V této kategorii navíc získala MONETA i další cenný kov, stříbro za produkt Refinanso. „Přízeň veřejnosti i odborné poroty nás těší, je to pro nás ocenění našeho úsilí a pokroků v digitalizaci bankovních služeb. Získat rekordních deset ocenění napříč všemi kategoriemi je enormní úspěch, který zrcadlí naši pozici digitálního lídra na českém bankovním trhu,“ řekl k výsledkům Andrew Gerber, Chief Products & Marketing Officer, MONETA Money Bank.

V dnešní době je prvenství v kategorii On-line aplikace významné. Po Smart Bance bodovala na druhém místě Air Banka s aplikací My Air. Bronzová koruna v On-line aplikacích patří Equa bank.

„ Ne náhodou kategorie On-line aplikace potvrzuje svoji oprávněnost, neboť jde o klíčový modernizační kámen všech finančních institucí, klienti stále méně vyhledávají kamenné pobočky, jejichž počty včetně zaměstnanců postupně redukují, “ komentuje výsledky předseda Finanční akademie prof. Michal Mejstřík.

Druhou nejúspěšnější společností v letošním ročníku soutěže je Equa bank. Bodovala hned v několika segmentech. Nejlépe si vedla v kategorii Účty, kde získala nejcennější kov – Zlatou korunu. V této kategorii získala i speciální ocenění za nejlépe hodnocený spořicí účet (Spořicí účet HIT). Za účty bodovala i v Ceně veřejnosti, ve které byl Běžný účet Equa bank oceněn Bronzovou korunou.

Česká spořitelna se zvládla prosadit jak v retailu, tak v sekci pro podnikatele. První místo si navíc odnáší hned za tři kategorie, a to Platební karty, Hypotéky a Podnikatelské úvěry. Fio banka si ze tří získaných ocenění odnáší dvě Zlaté koruny. Na úplný vrchol žebříčku se probojovala mimo jiné v kategorii Obchodování s cennými papíry. „Platformy, které se umisťují v této kategorii na stupni vítězů, nabízejí v České republice opravdu příznivý poměr nabízených služeb a úrovně poplatků. Časovat trh neumí ani ti největší investiční machři, vždy jde alespoň zčásti o dílo náhody. Ve výběru ideální obchodní platformy na obchodování s cennými papíry se ovšem lze od náhody zcela oprostit. Stačí jen dát na výsledek letošního ročníku této kategorie Zlaté koruny, “ dodává Lukáš Kovanda, Ph.D., hlavní ekonom, Czech Fund, člen Národní ekonomické rady vlády a člen Finanční akademie Zlaté koruny.

Conseq penzijní společnost obhájila své umístění v kategorii Penzijního spoření, kde se drží na vrcholu již několik let. Na stupních vítězů se opakovaně umísťuje se dvěma produkty, v letošním roce ke Zlaté koruně za Globální účastnický fond získala i stříbro s produktem ZENIT.

V nejmladší soutěžení kategorii, FinTech, se může z vítězství radovat společnost ZONKY, která poskytuje peer-to-peer služby v oblasti finančního trhu. Porotci zde zohledňují aktuální trendy na poli digitalizace a inovace finančních služeb. V letošním ročníku o zisk umístění bojovalo 11 projektů nejrůznějšího zaměření, které hodnotila specializovaná odborná porota, FinTech akademie Zlaté koruny, složená ze 78 členů.

Tím výčet vítězných společností samozřejmě zdaleka nekončí. Výrazný úspěch zaznamenala i Kooperativa, která se se ziskem šesti ocenění stala nejúspěšnější pojišťovnou. Allianz pojišťovna ji sice nepředčila v počtu ocenění, za to se ale může pyšnit dvěma Zlatými korunami. Prvenství obsadila jak v kategorii Životní tak Neživotní pojištění.

„Bezesporu jednou z nejsledovanějších kategorií je Novinka roku. Reaguje na vývoj trhu, a je proto zajímavé pozorovat, jak se obsazování první příčky v průběhu let mění. Zatímco před dvěma lety vítězily produkty ze sektoru pojišťovnictví, od roku 2019 se zájem přesunul do oblasti moderních technologií,“ říká k Novince roku Pavel Doležal, ředitel a zakladatel projektu Zlatá koruna. V letošním roce je nositelem Zlaté koruny v kategorii Novinka roku společnost Air Bank. Akademici ocenili jednoduchou digitalizaci platební karty pro placení mobilem, a to ihned poté, co si o něj klienti zažádají, tedy ještě před samotným obdržením fyzické karty.

mBank obhájila svoji silnou pozici u veřejných anket. Prvenství získala v anketě Cena veřejnosti, kde nejoblíbenější finanční produkty volí veřejnost prostřednictvím webových stránek Zlaté koruny. Ovládla i Cenu podnikatelů, kde soupeří nejoblíbenější finanční produkty určené pro segment malých a středních podnikatelů. V této kategorii bodovala mBank hned dvakrát, získala i Bronzovou korunu. „Těší mě, že mBank se svými produkty opakovaně uspěla v hlasování klientů. Je to pro nás potvrzením, že klienti oceňují neustálý rozvoj služeb, na kterém v rámci konceptu nízkonákladového digitálního bankovnictví dlouhodobě pracujeme,“ říká Pawel Kucharski, generální ředitel mBank pro Českou republiku.

Kompletní soupisku vítězů naleznete níže:

Kategorie pro spotřebitele

Účty 1. Běžný účet Equa bank Equa bank 2. Běžný účet Air Bank Air Bank 3. Fio osobní účet Fio banka

Speciální ocenění v podkategorii Spořicí účet 1. Spořicí účet HIT Equa bank

Hypotéky 1. Hypotéka České spořitelny Česká spořitelna 2. Flexibilní hypotéka Komerční banka 3. Pružná hypotéka MONETA Money Bank

Úvěry 1. Půjčka Air Bank Air Bank 2. RePůjčka Equa bank 3. Sjednání půjčky online MONETA Money Bank

Platební karty 1. EPB World Elite Metal Česká spořitelna 2. ČSOB Premium Karta Československá obchodní banka 3. Zlatá karta Equa bank Equa bank

Životní pojištění 1. Allianz ŽIVOT Allianz pojišťovna 2. FLEXI životní pojištění Kooperativa pojišťovna 3. Životní pojištění NA PŘÁNÍ Kooperativa pojišťovna

Neživotní pojištění 1. Allianz MůjDomov Allianz pojišťovna 2. Autopojištění NAMÍRU Kooperativa pojišťovna 3. Majetkové pojištění s připojištěním

kybernetických rizik Kooperativa pojišťovna Speciální ocenění v podkategorii Cestovní pojištění 1. Cestovní pojištění AXA Assistance

Speciální ocenění v podkategorii Povinné ručení 1. Povinné ručení od Directu DIRECT pojišťovna

Podílové fondy 1. CPR Disruptive Amundi investiční společnost 2. BNP Paribas Aqua BNP Paribas Asset Management 3. Generali Fond globálních značek Generali Investments CEE

Penzijní spoření 1. Globální účastnický fond Conseq penzijní společnost 2. ZENIT Conseq penzijní společnost 3. Penzijní spoření u ČS Česká spořitelna – penzijní společnost

Obchodování s cennými papíry 1. Fio e-Broker Fio banka 2. WebTrader Patria Finance Patria Finance 3. eAtlantik ATLANTIK Finanční trhy

On-line aplikace 1. Smart Banka MONETA Money Bank 2. Mobilní aplikace My Air Air Bank 3. Mobilní aplikace Equa bank

Kategorie pro podnikatele

Podnikatelské účty 1. Fio podnikatelský účet Fio banka 2. Účet pro podnikatele Equa bank 3. Podnikatelské eKonto Raiffeisenbank

Leasing pro podnikatele 1. Full service leasing ALD Automotive 2. Financování vozů on-line Raiffeisen - Leasing 3. ČSOB Zelená Autopůjčka ČSOB Leasing

Pojištění pro podnikatele 1. TREND Kooperativa pojišťovna 2. Pojištění podnikatelů a průmyslu Česká podnikatelská pojišťovna 3. START PLUS Kooperativa pojišťovna

Podnikatelské úvěry 1. Nová krev Česká spořitelna 2. Úvěr plně online MONETA Money Bank 3. Investiční úvěr Česká spořitelna

Hlavní kategorie

Novinka roku 1. Digitalizace platební karty Air Bank 2. Refinanso MONETA Money Bank 3. Smart Banka MONETA Money Bank

Cena veřejnosti 1. mKonto s mKartou Svět mBank 2. Smart Banka MONETA Money Bank 3. Běžný účet Equa bank Equa bank

Cena podnikatelů 1. mKonto Business mBank 2. Účet pro podnikatele Equa bank 3. eMAX BUSINESS mBank

Cena za společenskou odpovědnost 1. Vrácení peněz za neprojeté kilometry Pillow 2. Fond pro podporu seniorů Generali Investments CEE 3. Balíček pomoci MONETA Money Bank

FinTech 1. Zonky 2. Twisto 3. Mutumutu



O soutěži Zlatá koruna

Od roku 2003 probíhá pod záštitou ministrů financí ČR a guvernéra ČNB soutěž Zlatá koruna, která každoročně oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu. Letos se koná již 18. ročník.

V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 196 produktů od 70 finančních společností. Soutěž Zlatá koruna si získala vysoké renomé zejména tím, že produkty hodnotí Finanční akademie složená z téměř 400 odborníků. Ta rozhoduje i o Novince roku. Zlatá koruna také uděluje ve spolupráci s výzkumnou agenturou Behavio Cenu za společenskou odpovědnost.

Soutěž Zlatá koruna byla v roce 2017 rozšířena o novou kategorii FinTech, jejímž cílem je sledování aktuálních trendů na poli digitalizace a inovace finančních služeb. Jednotlivé projekty hodnotí FinTech akademie, která je součástí Finanční akademie.

Hodnocení poroty doplňuje hlasování v Ceně veřejnosti, kdy nejoblíbenější finanční produkty volí veřejnost prostřednictvím webových stránek Zlaté koruny. Od roku 2008 je hlasování rozšířeno o Cenu podnikatelů, kde soutěží nejoblíbenější finanční produkty pro malé a střední podnikatele. Každoročně je v hlasování veřejnosti odevzdáno průměrně 70.000 hlasů.

Výsledky hodnocení v soutěži Zlatá koruna pomáhají veřejnosti snadněji se orientovat v nabídce finančních produktů, motivují klienty k tomu, aby se více zajímali o vlastnosti jednotlivých produktů a lépe porozuměli nabídkám finančních společností. Další informace a výsledky soutěže Zlatá koruna najdete na www.zlatakoruna.info.

Partneři soutěže Zlatá koruna 2020

Generální partner a organizátor: pdMEDIA s.r.o.

Partneři: Česká mincovna, Behavio, TOP HOTELS GROUP, Imper, JK Jitka Kudláčková, Adams Barbershop, vinařský dům Dobrá nálada, Tessuto, skupina ČEZ, Attendu, Vysoká škola ekonomie a managementu

Hlavní mediální partner: Deník, Blesk , E15

Mediální partneři: Peníze.cz, Finmag, Czech & Slovak Leaders Magazine, Fleet, Bankovnictví, Epravo.cz, Kurzy.cz, Česká televize

Odborní partneři: Asociace českých pojišťovacích makléřů, Asociace hypotečních makléřů ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace penzijních společností ČR, Asociace pro kapitálový trh ČŘ, Business & Professional Women ČR, Czech Fintech Associaton, Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování, European Financial Planning Association ČR, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR