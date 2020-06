Cyklistika zažívá nebývalý boom i na burzách

V letošním druhém čtvrtletí rostou tržby cyklistických výrobců až o stovky procent a tomu odpovídá i aktuální růst cen akcií těchto společností, ukázalo to analýza brokera TopForex. Firmy ze segmentu cyklistiky tak neplánovaně těží z opatření omezujících společenský i pracovní život ve všech hlavních ekonomikách světa, včetně snahy obyvatel vyhnout se veřejným dopravním prostředkům.

To potvrzuje i Radim Kijevský, majitel profesionální české stáje TopForex-Lapierre. Té dodává silniční kola firma Lapierre. „Boom prodejů kol, elektrokol a cyklistických doplňků je bezprecedentní. Jelikož veřejnost netušila, jaká situace bude v létě, mnozí investovali místo do nákladných dovolených do kvalitního cyklistického vybavení. Mohu potvrdit, že dva měsíce karantény byly pro prodejce kol velmi hektické,“ uvedl Radim Kijevský.

Podle analytické skupiny NPD maloobchodní prodej s jízdními koly dosáhl v USA v průběhu dubna tržeb na úrovni 1 miliardy USD, což představuje růst 75 procent. Díky nižším cenám rostl zejména prodej lifestylových a rekreačních kol, a to na úrovni 203 procent, poptávka po horských kolech se zvýšil o více než 150 procent a zájem o dětská kola vzrostl o 107 procent za měsíc. Prodej stacionárních kol dokonce vzrostl o 270 procent. Zvýšil se také zájem o příslušenství. Například poptávka po přilbách vzrostl o 49 procent, prodej držáků na láhev s vodou o 60 procent a košů na kola o 85 procent. Jedná se o rekordní meziměsíční nárůsty prodejů.

Dařilo se i akciím společnosti Fox Factory Holding Corp., jejíž sportovní skupina Fox 's Specialty Sports Group prodává cyklistické značky Fox, Marzocchi, Race Face a Easton. Akcie firmy vzrostly od prvního dubna do uplynulého pátku (19.6.2020) o 108 procent na 78 USD za akcii.

Zelená čísla hlásí i akcie společnosti Accell Group NV, která je mateřskou společností výrobců kol Haibike, Winora, Ghost, Batavus, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta, Babboe a Carqonm. Hodnota akcií Accell Group od prvního dubna vzrostla o 70 procent a během minulého pátku se pohybovaly na úrovni kolem 21 EUR (23,6 USD) za akcii.

Prodeji kol se dařilo i na asijském trhu. Akce Giant Manufacturing se sídlem na Taiwanu vzrostly od začátku dubna o 88 procent a akcie japonské společnosti Shimano za stejné období vzrostly o 38 procent.

V souvislosti s vyšším náporem na používání kol hlásí například i české cykloservisy, že nestíhají vyřizovat objednávky zákazníků. Z korony těží i online prodejci cyklistické módy, narozdíl od módy společenské. A zatímco většina módních značek plánuje v důsledku ztrát zavírání svých kamenných prodejen, luxusní značka cyklistické módy Assos otevřela v blízkosti Pařížské ulice v Praze během pandemie svůj nový butik.