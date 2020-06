Pokoronavirová podpora a příležitosti k subdodávkám pro francouzský automobilový průmyslu

25.06.2020 / 11:01 | Aktualizováno: 25.06.2020 / 11:11

Plán státní pokoronavirové podpory francouzského automobilového průmyslu v hodnotě 8 mld. euro ohlášený koncem května 2020 může znamenat i příležitosti pro subdodavatele. Je zaměřen do třech hlavních směrů - oživení poptávky, udržení výroby ve Francii a podpory investic ke zvyšování konkurenceschopnosti. Prodeje v tomto odvětví klesly během koronavirové krize o 89 % a třetina podniků se dostala na pokraj bankrotu.

V prvním směru je plán zaměřen na oživení poptávky zejména po automobilech, která zůstala na skladě. Na dobu od 1. 6. 2020 do konce roku se proto zvýší nebo zavedou bonusy při nákupu aut. Bonus při nákupu nového auta se 100 % elektrickým pohonem a cenou do 45 000,- se tak zvýší ze 6 000,- na 7 000,- euro pro soukromníky a ze 3 000,- na 5 000,- euro pro podniky. U vozidla s hybridním pohonem, dojezdem přes 50 km v čistě elektrickém režimu a cenou do 50 000,- euro se zavede bonus 2 000,- euro. Pro 75 % francouzských domácností, které spadají do nižších příjmových kategorií, bude při nákupu modernějšího auta (třeba i ojetého) náhradou za staré (z jedné ze tří spodních emisních kategorií) bonus ve výši 3 000,- euro. U nákupu elektromobilu nebo při konverzi vozidla se spalovacím motorem na elektrický pohon bude bonus činit 5 000,- euro.

Ve druhém směru se pod vlivem kapitálového podílu státu dvě hlavní francouzské automobilky, Renault a PSA (Peugeot), zavázaly udržovat výrobu elektromobilů a jejich elektrických pohonů ve Francii. Zároveň by měly brát v úvahu sociální a ekologická hlediska a nevyvíjet na své francouzské subdodavatele takový cenový nátlak, který by je nutil převádět výrobu do levnější ciziny. V roce 2025 by tak francouzská výroba aut s elektrickým a hybridním pohonem měla dosáhnout 1 mil. kusů. Firma Renault se zároveň uvolila následovat PSA a přidat se k francouzsko-německé alianci pro evropskou výrobu baterií.

Ve třetím směru je pro automobilový průmysl plánován dotační fond 350 mil. euro na podporu podnikového výzkumu a modernizace kapitálově slabších malých podniků, a zároveň také investiční fond 600 mil. euro pro mimořádné potřeby. Zvýšením investic se má například o rok urychlit instalace nabíjecích stojanů tak, aby jich do konce roku 2021 bylo v zemi instalováno 100 tis.

Plán tak kromě krizové finanční podpory potvrzuje pokračování dosavadního kurzu k ekologizaci ekonomiky, což bude představovat růst poptávky po nových elektrických komponentech a zařízeních jak pro výrobu aut, tak s tím spojenou dobíjecí infrastrukturu.