Vystoupení Aleny Schillerové v pořadu Události, komentáře

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí

Zdroj: ČT24 | Datum: 24. 6. 2020 | Pořad: Události, komentáře

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Národní rozpočtová rada kritizuje stav českých veřejných financí. Podle ní jsou při současném nastavení daňové a výdajové politiky dlouhodobě neudržitelné. Oproti loňsku došlo ke zhoršení řady parametrů. Už v roce 2043 může podle ní dojít k prolomení takzvané dluhové brzdy. Oproti loňské projekci je to o 4 roky dříve. Při překonání této zákonem stanovené hranice musí vláda předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady

Pokud nedojde k rozvolnění té dluhové brzdy, která je jedním z hlavních vlastně parametrů zákona o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, no tak potom vlastně okamžitě už v tom roce by mělo dojít k tvrdým stabilizačním opatřením. A ta by opravdu musela tvrdě zasáhnout především tu výdajovou stranu veřejného rozpočtu, státních rozpočtů, no a samozřejmě asi by se musely zvyšovat také daně.

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/

Vláda nedodržela svůj slib provést penzijní reformu, protože ta neudržitelnost spočívá v demografickém zlomu, který nás čeká v roce 2030.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Hosty Událostí, komentářů jsou Alena Schillerová, ministryně financí, dobrý večer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Dobrý večer.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Zbyněk Stanjura, předseda poslaneckého klubu ODS, dobrý večer.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/

Dobrý večer.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Jan Pavel, člen Národní rozpočtové rady, dobrý večer.

Jan PAVEL, člen Národní rozpočtové rady

Dobrý večer.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak paní ministryně, veřejné finance jsou dlouhodobě neudržitelné, vláda dosavadní politikou vyčerpala prostor pro stimulaci ekonomiky v nepříznivých časech. To jsou dost tvrdá konstatování. Co s tím budete dělat?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak pokud dobře počítám, je to třetí zpráva Národní rozpočtové rady. V podstatě jsem si ji jenom rychle procházela, protože jsem dneska celý den služebně byla jinde, tiskovou zprávu a základní obsah. Ta zpráva je v podstatě stejná, jako byla loni, pouze je tam zapracován vliv pandemie a je tam zkrácena ta lhůta asi tuším z 2050 na 2046 nebo 43 roky, o 4 roky zhruba. A víte, já si myslím, že je hodně nešťastné tuto zprávu vydávat v době naprosto bezprecedentní hospodářské krize, která je největší od třicátých let minulého století. To znamená, když i Evropská komise odložila vlastně hodnocení, různé tady tyto demografické vývoje a hodnocení udržitelnosti veřejných financí, Český statistický úřad to udělá jednou za 5 let, Evropská komise to odložila o 3 roky, tak dělat v této době, kdy vlastně my nevíme, co bude, když to řeknu, když to řeknu nadneseně za pár týdnů, ale víme co bude v roce 2046. To mi připadá absolutně neuchopitelné, navíc to vychází z demografického vývoje, který právě není aktuální, takže to já velmi kritizuji. Ale samozřejmě otázka udržitelnosti veřejných financí ve vztahu k demografii je důležitá bezesporu, a já jsem také byla ten člen vlády, který inicioval, abychom si nechali zpracovat analýzu OECD.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Dobře, když se vrátíme k té otázce, znamená to, že s tím tedy nebudete dělat nic, když to považujete za nevhodné tuhle zprávu v téhle době?

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

V tuto chvíli budeme hlavně stabilizovat ekonomiku této země. To já považuju teď za absolutně nejdůležitější. To znamená dát likviditu firmám, pomoci prostě, proinvestovat se do toho, abychom se dostali z této obrovské krize, abychom nezaškrtili spotřebu, abychom nestrašili lidi. To je to podstatné. Já mám ještě takový zajímavý...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pojďme dát ještě prostor panu Pavlovi, protože vy jste řekla, že v téhle době je to nezodpovědné. Tak je to nezodpovědné v téhle době?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Zodpovědné bych neřekla, já bych řekla nesrozumitelné a já tomu osobně nerozumím.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak nám to pojďte, prosím, vysvětlit.

Jan PAVEL, člen Národní rozpočtové rady

Tak já bych se tady ohradil ve dvou důvodech. Za prvé ten argument, že to není na aktuální demografické projekce, je špatný. Ta projekce, která tam byla daná, aktualizovaná na základě reálných dat. To znamená, není to rozhodně, že bychom to stavěli na nějaký špatných datech. Co se týká toho, jestli to je nebo není zodpovědné nebo adekvátní. Ve své podstatě ta pandemie, byť je samozřejmě nějakým způsobem významná, tak ano, ona trochu zhoršila jakoby tu dlouhodobou udržitelnost, posunula ten bod nárazu dřív, ale to hlavní, o čem je ta zpráva, o té reakci na tu demografickou změnu, to s tou pandemií ve své podstatě vůbec nesouvisí ano. To, jestli skutečně se bavíme o tom, jestli ten potenciální náraz, a tady je nutné říct, to není predikce, to je projekce, to je modelový propočet, který ukazuje vlastně rozsah nerovnováhy, dlouhodobé nerovnováhy, v tom systému. A ten tam bohužel zůstává a ono to je logické, protože od té minulé zprávy se v tom nastavení těch klíčových výdajových programů důchodového nic nezměnilo.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pane Stanjuro, jaká by měla být reakce vlády, když dostane od svého poradního orgánu Národní rozpočtové rady takovéhle varování?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/

Ten není poradní orgán, to je nezávislý..

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak je nezávislý, ale dává podklady vládě.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/

--- dává podklady Poslanecké sněmovně. Má být nezávislý na vládě a taky nezávislý na opozici. A paní ministryně předvedla tu nejhorší možnou reakci. To znamená v okamžiku, kdy se jí expertní stanovisko nehodí, tak to zlehčuje, ironizuje. Ona moc dobře ví, že tam byl rok 2043 a ne 2046, ale říká to naschvál, aby jako to zlehčila. V okamžiku, kdy tady byla zdravotní krize a vystupovala jste vy, paní ministryně, a pan premiér, tak jste vždycky říkali "experti na pandemii nám radí a my přesně postupujeme podle rad expertů". Když experti na hospodářství a ekonomiku vám radí a kritizují zákon, který jste prosadila o rozvolnění rozpočtové povinnosti, když kritizují ten obří schodek státní rozpočtu, který jste předložila, nebo když poukážou na to, že vláda, respektive ANO a sociální demokracie za 7 let neudělala z důchodovou reformou vůbec nic, takto zlehčujete, ironizujete, je to nevhodné, nesrozumitelné. Ale žádný věcný argument jste nedala. Já se obávám, že v tomto volebním období tato vláda už nepřijde s žádným konceptem důchodové reformy. Souhlasím s tím, že v těchto týdnech a měsících na to není ani čas, ale promarnili 7 let, a to se nedá diskutovat jako šmahem, že Národní rozpočtová rada to měla vydat za měsíc nebo za 2. Na té správě by se vlastně, na té projekci by se nic nezměnilo. Já chci jenom připomenout jinou zprávu. Jiného nezávislou orgánu. Ve výroční zprávě Nejvyššího kontrolu úřadu za rok 2018 konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad, že díky hospodaření vlády jsme na případnou krizi připraveni hůře, než jsme byli v roce 2008.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Ono je to i té zprávě současné...

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/

To jsme nevěděli, že přijde pandemie, je to opět nezávislý orgán a opět vláda to bude zlehčovat. Kdyby náhodou ty Národní rozpočtová rada nebo --- že to vláda dělá výborně, tak tady bude paní ministryně říkat ---

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ne, ne, já bez emocí a jenom čísla a jenom fakta... Maximálně dvě, slibuju.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Už jste je řekla.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Dobře, tak už jenom jednu. Já mám tady tabulku, kterou vydala Evropská komise, to asi nebude nikdo zpochybňovat, výsledky Evropské komise nebo její hodnocení. A tabulka zní: rizika neudržitelnosti veřejných financí. A tam jsou jednotlivé státy. Myslím, že se na ní paní předsedkyně Národní rozpočtové rady odkazovala v rozpočtovém výboru. Já jsem si ji mezitím vytáhla. A tam ona posuzuje a říká jednotlivé země, jaká mají rizika, a říká u České republiky u takzvaného střednědobém horizontu, což je zhruba kolem 15 let, je to riziko nízké, a říká, a to já připouštím, u dlouhodobého horizontu, který ale až nekonečno, tam není dáno, jaký to je časový horizont, říká střední. Určitě to nebereme na lehkou váhu, proto si vláda odhlasovala, že chceme analýzu nezávislého expertního orgánu OECD, ta přijde na konci srpna a my samozřejmě ty závěry posoudíme a budeme se tím zaobírat. A ještě mi dovolte, prosím...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

--- mi řekněte, na co ta rada existuje, když vám je vlastně úplně jedno, co říká a píše.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Není nám to jedno.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

No vy jste řekla, že teď vlastně...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Že tomu nerozumím, že to prostě beru na vědomí.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak vám to pan Pavel vysvětlí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Oni tam konstatovali to samé, --- pana předsedu Stanjuru. On řekl, nebo vy jste to myslím, že řekla, že citovala jste z něčeho, že jsme hůře připraveni, než to bylo v roce 2008. Nevytahovala bych ten rok 2008, ale bylo tady toto řečeno, musím tuto hozenou rukavici zdvihnout. V roce 2008 a 2009 bylo strukturální saldo, což je přesně měřítko, které posuzuje strukturu veřejných financí, jejich zdraví, musí to --- bylo -4,5 procenta HDP. Dneska jsme dodržovali předpisy ---

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pojďme k tomu, co je dnes. Připouštíte, že jste něco dělali špatně, že jste v dobách, kdy se dařilo, nešetřili a nebyli připraveni na to, co nastane? Ne. Dobře, tak teďko pana Pavla se zeptáme.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

My jsme naopak...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Počkejte prosím, paní ministryně, nechme teďko reagovat pana Pavla.

Jan PAVEL, člen Národní rozpočtové rady

To, na co my upozorňujeme, na tu nepřipravenost na tu krizi, ta plyne z toho, že my jsme před dvěma lety měli to strukturální saldo tedy, na které paní ministryně upozorňuje, plus jedno procento. Na konci roku 2019 při vstupu do té krize jsme měli minus jedno procento. To znamená, my jsme tady zbytečně mého pohledu přišli o 2 % HDP, které jsme dneska mohli využít bez problémů na ten stimul do ekonomiky, aniž bychom se dostali do potřeby rozvolňovat ta naše národní fiskální pravidla.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře tak, když jsme v té situaci, že nám chybí ty 2 procentní body, promiňte, paní ministryně, tak co už z toho, jaká je cesta ven? Protože teď už asi je zbytečné mluvit o tom, co mohlo být a není a nebude, ale co tedy může být, pane Stanjuro, jak by měla vláda reagovat? Co by měla udělat? Protože Národní rozpočtová rada říká, že klíčem k řešení problémů je rychlá reakce. Tak jaká rychlá reakce by měla přijít?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/

No, nejrychlejší reakce, kterou vláda zatím nevyužila, je zvýšit likviditu firem. To znamená například pro ty firmy do 50 zaměstnanců odpustit sociální pojištění až do konce roku. To samé udělat pro OSVČ u těch minimálních základů. To znamená, to je rychlé řešení, jednoduché, není byrokratické a zvýší likviditu firem. Takže dneska se zhoršuje platební morálka. Zdravé firmy mají problémy a může se stát, že vznikne druhotná platební neschopnost a ty škody v ekonomice budou mnohem horší. Ovšem vláda se zamilovala do dotačních titulů, které jsou pomalé, administrativně náročné, byrokratické. To je ta rychlost, to je ta likvidita. Na druhé straně vláda by měla přijít s něčím, co bych nazval modernizací státu. Zatím jsem o tom neslyšel vůbec nic. I ty dny a týdny, kdy byly zavřeny úřady, se ukázalo, že to jde, že se má jít směrem digitalizace, zjednodušení byrokracie, snižování počtu potvrzení, razítek, formulářů a vláda o tom vlastně vůbec nemluví. Pořád jenom říká "dneska jsme schválili nový dotační titul a zítra schválíme další dotační titul". Měli bychom snížit byrokracii. My až budeme projednávat státní rozpočet, tak chceme vyzvat vládu usnesením Poslanecké sněmovny, aby představila plán, aby například letos snížila objem byrokracie o 10 % a příští rok taky o 10 procent. myslím si, že s tím...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak uvidíme, jestli se vám to povede.... Pane poslanče, už musíme nechat reagovat paní ministryni. Protože já bych chtěla vidět... ne, neměl jste méně času. Když budete odpovídat na otázku, tak já vás nechám mluvit. A na tu jste odpověděl a já teď prosím paní ministryni, aby reagovala na tu rychlou reakci, kterou vy jste řekl, co by měla vláda udělat.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Určitě, já ještě zareaguji na pana Pavla jenom jednou větou, on mluvil o takzvaných strukturálních přebytcích, ty jsme samozřejmě využili k tomu, že jsme například zvýšily důchody, abychom pomohli lidem, kterým jsme to dlužili za ta léta.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A teď už pojďme k té rychlé reakci. Co bude, jaká bude ta rychlá reakce.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Co se týče toho, co řekl pan Stanjura, tak já s ním nejsem vůbec v rozporu, tentokrát s ním budu souhlasit, to je přesně chování proticyklické, že v době, kdy dojde k bezprecedentní hospodářské krizi nebo k jakékoliv hospodářské krizi, ať nemluvím jenom o této krizi, tak prostě se investuje a pumpují peníze do ekonomiky. To je rozdíl oproti té krizi let 8 a 9, kdy se naopak ubíralo. To znamená, to my přesně děláme. že dáváme...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Může se zdát, že neděláte dost rychle, že tam je zbytečně administrativní zátěže...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

To je úhel pohledu opozice. Já neříkám, že všechno bylo stoprocentní nebo že jsme nedělali chyby, to já sem vždycky připouštěla, je řada věcí, které bychom dneska udělali jinak, ale stojím si zatím, že celá řada programů zafungovala rychle. A že prostě jsme pomohli těm firmám okamžitě, klasickým příkladem je OSVČ, já si myslím, že i Antivirus za určitých podmínek.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

--- že jste pomohli těm firmám. Tak pojďme ještě k tomu dalšímu varování, které mě zaujalo, a to bylo, že bez zásadních změn ponesou zátěž generace narozené po roce 1980. Na co se mají dnešní čtyřicátníci a mladší, pane Pavle, připravit? Nedostanou důchod?

Jan PAVEL, člen Národní rozpočtové rady

Ne, takhle bych to neformuloval.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak co je čeká?

Jan PAVEL, člen Národní rozpočtové rady

Ona ta celá debata o potřebě úpravy toho důchodového systému je ve své podstatě o tom, jestli to břemeno toho, že prostě za těch 30 let tady budeme mít větší procento těch lidí nad 65 let, kteří budou pobírat ten důchod, rozložíme i na tu současnou pracující generaci, anebo to všechno necháme až na tu pracující generaci, až jako by dojde k tomu, že ten systém se začne jakoby propadat do těch deficitů a bude nutná reakce. O tom je ve své podstatě ta penzijní reforma. Čím později to uděláme, tím buď budou muset být vyšší daně nebo budeme muset více prodlužovat věk odchodu do důchodu, anebo budeme muset nějakým způsobem třeba snižovat relativní, zdůrazňuji relativní, úroveň důchodů. To znamená na důchody v absolutní výši, ale ve vztahu k průměrné mzdě, ano a o tom vlastně celá ta debata.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní ministryně, řekněte mi, na co ta rada existuje, když vy jste ani nevyslyšeli její varování před tím 500miliardovým rozpočtovým schodkem, protože oni říkali, že to je předčasné, že byste měli počkat na čísla, která jsou v červenci. Ale rovnou jste vlastně už včera za pomocí hlasů komunistů ten schodek schválili.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

V prvním čtení.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Ano, ale to už je ten první zásadní krok k tomu, aby jste uspěli s hlasy komunistů. A řekněte mi, na co ta rada vůbec existuje? Mám pocit, že oni dělají nějakou práci, vy jim řeknete "tak to sice je fajn, možná dobrá zpráva, ale my se jí vlastně vůbec budeme řídit". Má vůbec smysl, aby pan Pavel se něčím takovým zaobíral? Není to ztráta času?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Paní redaktorko, víte, kdo prosadil existenci této rady a nebyli jsme povinni to udělat?

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Já se vám neptám na to --- já se vás ptám, jestli má nějaký smysl, jaký smysl to má?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Určitě má. Ministerstvo financí prosadilo a navrhlo do zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, myslím, že ministrem byl Andrej Babiš, ne já, to bylo někdy v roce 17, 18, prosadil existenci výboru rozpočtové prognózy a Národní rozpočtové rady. A oni fungují od toho roku 18...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Není to trošku tedy alibismus, když rada existuje a vy stejně to házíte takhle za hlavu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ale to neznamená, paní redaktorko, že budeme vždycky souhlasit. Vyšlo x různých vyjádření výboru rozpočtové prognózy v minulosti pozitivní..

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

--- pomohly vám někdy už?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Samozřejmě, samozřejmě, ale to vždycky zůstalo bez mediálního ohlasu, i když souhlasili.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pan Pavel není úplně přesvědčený, pane Stanjuro.

Jan PAVEL, člen Národní rozpočtové rady

Byly tam nějaký vztyčné body.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Určitě, často.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/

Já jsem dal ten příměr s těmi zdravotními experty, když se to vládě hodí, tak používá expertní stanovisko, když se to nehodí, tak to zlehčuje, ironizuje a háže za hlavu, jak jste správně řekla. Jenom připomenu, ten statečný boj předsedkyně Národní rozpočtové rady k tomu podle mě úplně špatnému návrhu zákona, který změkčil naše pravidla příštích 7 let. A je pravda, že, když se podíváme na to dluhovou brzdu a podíváme se na stav ke konci loňského roku, tak byla nebetyčně daleko. 25 % daleko. Ale letos 8 % z toho ukrojíme. V tom tempu na tu brzdu můžeme narazit mnohem dříve, protože paní ministryně nám zatím neřekla, jakou má představu deficitu pro příští rok. Zatím víme, že v březnu měla představu 200 miliard deficit letos, v dubnu 300, v červnu 500, nevíme, jestli to tím končí. Ale zatím jsme neslyšeli žádnou představu vlády nebo paní ministryně, příští rok to bude 200, 300...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A vy byste byl za těch okolností ochoten říct nějaké číslo? Protože by vás, kdybyste byl ve vládě, tak opozice by vám za měsíc mlátila to číslo o hlavu, protože by se třeba změnila situace natolik, že by to číslo bylo úplně jiné.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/

Já jsem včera, když jsem --- ve Sněmovně tak jsem říkal, že paní ministryně má opět křišťálovou kouli a že těch čísel máme tak málo, že neumím říct správné číslo, a prostě že měla počkat. Ona mohla říct 460, 480, 500 miliard, 520 miliard...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Ale paní ministryně říkala, že to má zaokrouhlené proto, aby nemusela chodit znovu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Přesně tak.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/

Ale to nevíme. To neví ani paní ministryně. Nevím, proč nemohli počkat...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Předvídá správně...

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/

Předvídá Národní rozpočtová rada, ministerstvo financí dělá PR vládě, já tomu rozumím. Ale opravdu máme nedostatek dat, dostatek faktů. Říkají to i renomovaní ekonomové, neříká to jenom opozice. My jsme řekli paní ministryni "počkejte měsíc nebo 2, budeme chytřejší my všichni". Pak ta debata by mohla být třeba více ve shodě, ale co je na tom nejhorší, já jsem to říkal včera, že ten návrh rozpočtu a změny rozpočtu je bezradnost vlády. Nevíte žádný plán, žádnou strategii ---

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní ministryně, proč jste nepočkali měsíc dva, jak říkala i rada a radila vám, abyste počkali, protože už budou nějaká tvrdá data?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ještě přece jenom krátce k tomu zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ta debata já jsem ji považovala i ve sněmovně na půdě rozpočtového výboru za naprosto věcnou. Tam je prostě expertní rozdílný názor odborný mezi mým a paní předsedkyně.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře, ale pojďme se bavit o ---

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Protože máme exekutivní odpovědnost jako vláda, jako ministerstvo financí. My vidíme do střev, vidíme do střev toho, jak prostě rychle se čerpají výdaje, a toho, že prostě vládní rozpočtová rezerva je vyčerpána. A že nemůžeme si dovolit navyšovat další výdaje a potřebujeme investovat do dalších programů. Nevíme, jak bude... Teď nás čekají vládní... Poslanecká sněmovna bude mít prázdniny, to znamená, že vlastně bychom, vláda bude mít jenom 14 dní v srpnu, ale Poslanecká sněmovna bude mít prázdniny skoro celé léto. To znamená, mohli bychom přijít až v září. Musíme nevíme, jestli Antivirus neprodloužíme, ten končí na konci srpna, čili bylo tam tolik otazníků, že jsem radši tu novelu předložila teď.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pane Pavle, dává smysl to, co říká paní ministryně, že nebylo možné čekat další měsíc dva?

Jan PAVEL, člen Národní rozpočtové rady

No tam jako já bych rozlišil to navýšení schodku na 2 roviny. První bylo, že v tom navýšení se přiznává, že se nevyberou nějaké daně, to je v pořádku. Tam ta míra přesnosti samozřejmě při tom stavu té ekonomiky je otázka. To, co my jsme jako zejména vlastně kritizovali, byl ten původní návrh, kdy se tam vlastně vzalo 137 miliard, které se nespecifikovaly absolutně, a řeklo se "o to navýší výdaje", a to si myslím, že už v tom stavu nejsme prostě někdy v tom dubnu, kdy teda všechno bylo poměrně dynamické. Už by jako ten rozpočtový proces vyžadoval i vlastně to, že ta Poslanecká sněmovna má vlastně kontrolovat tu nějakou efektivnost a účelnost těch výdajů. Tak prostě už by tam mělo být, na co to vlastně chceme použít, proč to takhle chceme použít a jaké efekty od toho čekáme.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tam už se to změnilo to číslo...

Jan PAVEL, člen Národní rozpočtové rady

Ano, ale na základě naší reakce se to měnilo.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pojďme se teď podívat na to, jak vláda zatím pomohla ekonomice v rozjezdu po koronavirové krizi, prosím, Danielu.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Vláda už podpořila podle ministerstva financí ekonomiku kvůli koronaviru částku 1 bilion a 150 miliard korun. Od května je to o 20 miliard víc. Nejde ale jen o přímé výdaje či odsunutí nebo odpuštění plateb. Z velké části mluvíme o zárukách za úvěry, které je stát připraven poskytnout. Přímá podpora dosahuje zhruba 270 miliard. Do příjmů státu se promítne třeba snížení DPH nebo prominutí záloh pojistného pro osoby samostatně výdělečně činné. Do vyšších výdajů zase například zvýšení plateb za státní pojištěnce či nákup ochranných pomůcek. Přes 850 miliard korun pak připadá na bankovní záruky. Nejvíc v programu COVID 3. Ten se však rozbíhá velmi pomalu. Zatím byly schváleny žádosti za 143 000 000 Kč. Podle ekonomů se k připravené částce 500 miliard letos ani nepřiblížíme.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak paní ministryně, opatření proti koronaviru stále podle vás už přes bilion korun. Je to číslo, které vy plánujete, že to tak bude, anebo je to něco, co už se dostalo mezi firmy, protože to neodpovídá těm číslům?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Přesně tak, musíme si to odlišit v tom, v té reportáži to nezaznělo správně. To 1,2 bilionu, což my odhadujeme kolem tuším 25 % HDP, je plán a je nastavený, přesně tam doplňujeme ta opatření do toho plánu, některá jsou funkční, některá prostě nabíhají, jsou odvislé od legislativy, pak jsou tam ta záruční schémata. A vedle toho vydává, budu každého prvního, poprvé jsem to udělala 1. července,v pokladním plnění dávat plnění, to čerpání.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Vy jste říkala, že jste to udělala 1. července.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Omlouvám se, 1. června, už to bylo to první, teď bude 1. července, omlouvám se s pokladním plněním, jsem se přeřekla. A tam jsme vykazovali v tom posledním to bylo kolem 60 miliard, ale my si to děláme každý týden a teď jsme, já jsem dneska nějakou.. Setkání s podnikateli, takže to číslo včera, co mně připravili kolegové, bylo okolo 88 miliard. Je pravda, že tam není vůbec COVID 3, to jsou ta záruční schémata, ty úvěry pro firmy na provozní úvěry do 50 000 000, kde poskytujeme záruku 90 a 80 procent.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A v jakém --- je ten bilion, že chcete investovat do ekonomiky?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Samozřejmě horizont vám přesně neřeknu, to je plán, který jsme se rozhodli, nastavili těmi konkrétními, ale já doufám, že to bude všechno v letošním roce, protože musí to být v letošním roce.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pane Stanjuro.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/

Když to poprvé paní ministryně řekla to číslo 1,2, byl to shodou okolností v tomto pořadu, tak jsem řekl "to je fantasmagorické číslo" a za ty 2 měsíce na tom mém --- se nezměnilo vůbec nic. Za více než 3 měsíce vláda byla schopna poslat zhruba 55 miliard peněz daňových poplatníků. Postiženým. Převážná většina byla ve formě sociálních dávek, ať už 500 Kč daně pro živnostníky, to není na rozvoj firmy, to není na udržení firmy 15 000 měsíčně, to je proto, aby ti živnostníci mohli zaplatit své běžné životní náklady. Bylo ošetřovné. Já to jen konstatuju, ošetřovné pro zaměstnance, ošetřovné pro OSVČ, všechny programy, které jsou zatím, bych řekl tak z poloviny z těch 55 miliard, jsou tyto 3 programy. Vlastně končí v červnu. Nic z toho nešlo těm podnikům. Teď je dobré opatření, ty 3 měsíce červen červenec srpen, odpuštění sociálního pojištění malým firmám.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

--- chválí.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/

To určitě. Stejně tak chválím odpuštění minimálních záloh sociálního a zdravotní pojištění pro OSVČ. My jsem pro to hlasovali, my jsme schválili při projednávání. Paní ministryně, my 8. července představíme návrh zákona, kde se obě dvě opatření prodlouží do konce roku. Nejsou tak náročná a můžete je pak připočítat do toho 1,2 bilionu, pro ty malé firmy by to bylo zhruba 18 miliard ročně výpadek.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A když to zkrátíme, pane Stanjuro, věříte tomu bilionu?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/

Ne, to je absolutně vymyšlené číslo.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak pane Pavle, krizí se chce tahle vláda proinvestovat k prosperitě. Je to dobrý plán?

Jan PAVEL, člen Národní rozpočtové rady

Já si obecně myslím, že to, co v oblasti investic je realistické, je udržení jejich úrovně na nějaké stávající úrovni kolem 4 - 4,5 procenta HDP. Pokud bychom začali zvyšovat nějak výrazně investiční výdaje, tak stejně to efektivně budeme schopni utratit někdy příští rok. A jenom si uvědomme, že třeba stavebních prací nemáte připravené projekty, nejsou stavební --- nejsou vysoutěžené firmy. To stavebnictví ještě na konci roku bylo poměrně přetížené. A zatím tam nedochází k přesunu pracovních sil v průmyslu. To znamená jako představa, že bychom tímto jako nějak výrazně zvýšili investice, to si myslím, že není úplně realistické, ale co si myslím, že je nutné --- a kdyby udržet tu investiční aktivitu.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní ministryně, kdy uvidíme nějaký konkrétní plán těch investic, kterými se chcete tedy dostat k té prosperitě? Protože zatím jsme slyšeli jenom to, že chcete investovat, ale vlastně vůbec nevíme, do čeho.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak já jsem ho představila už v Poslanecké sněmovně, kdy se projednávala třetí novela zákona o státním rozpočtu, na rozpočtovém výboru...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pan Stanjura se natváří.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Já vím, on se vždycky usmívá, pan předseda, já na něho nevidím, takže reaguji, jenom se dívám na vás a vidím, že se usmívá. já jsem zvyklá, my se tak špičkujeme spolu v Poslanecké sněmovně. Kdyby to bylo tak, jak řekl pan Pavel, tak by měl pravdu. Ale tak to samozřejmě není. My v tuto chvíli máme připravené projekty, my jsme měli celou řadu projektů...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak nám řekněte tři. Zásadní, kde se proinvestuje...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

20 miliard přidáváme na SFDI, ŘSD...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Ale to říkáte kam, ale co z toho bude?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Budu mít seznam projektů, kdy pan ministr mi ho posílá, možná že už ho mám na mailu, já jsem přijela z Náchoda krásného. A takže budu je mít na mailu. Další projekty, do který bude okamžitě zainvestováno, jsou připravené...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak nám řekněte, kdy nám prozradíte, do čeho...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

V pátek na rozpočtovém výboru. Bude výbor k rozpočtu, tam to budu mít.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pane Stanjuro, co čekáte, že kam bude vláda investovat, kam by měla investovat?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/

Já souhlasím s panem Pavlem. Můžeme napsat, že pošleme do Státního fondu dopravní infrastruktury 20, 30, 40 miliard letos, ale bude jenom číslo, na konci roku se to nevyčerpá. Takže kdyby se to udrželo, jak říkal pan Pavel, tak bych souhlasil. Ale investovat mají firmy a občané, ten recept nechat peníze občanům, snížit daně, snížit odvody firmám, oni budou investovat mnohem lépe a mnohem rychleji než vláda.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Takže vás ten plán vlády...

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/

Ne, ten je v pořádku, já myslím, že ty investice jsou na slušné úrovni. Samozřejmě 20 miliard Státní fond dopravní infrastruktury není schopen proinvestovat do konce letošního roku, protože nemůže mít vysoutěžené zakázky, když neměl doposud peníze. A ten proces je dlouhý a stavební sezóna končí za 5 měsíců, takže to je takové jenom imaginární zvýšení.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

To garantuje pan ministr.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/

Vláda přijde s tím, že... a ministryně financí 20 miliard na dopravní stavby. To bylo 16. června,kdy to schválili. Dneska je 24. června --- a paní ministryně říká - Zítra mi to pan ministr pošle mailem.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak uvidíme, říká paní ministryně, že v pátek na rozpočtovému výboru.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A teď potřebuju od vás jenom jedno číslo, a prosím o skutečně jenom to jedno číslo. Vy jste dnes, paní ministryně, řekla, že očekáváte větší propad ekonomiky, než byl ten původní plán. Tak mi řekněte nějaké číslo.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ne neřeknu, určitě neřeknu... Číslo od mě by bylo velmi závazné.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pan Stanjura řekne číslo?

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/

Já nejsem makroekonom, nemám informace o stavu ekonomiky na konci května a na konci června --- neumím říct.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pan Pavel nějaké číslo?

Jan PAVEL, člen Národní rozpočtové rady

Tak ta krize je tak specifická, že se na to nedají použít standardní makroekonomické jako tradiční modely...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak si počkáme na to, až jak to dopadne. Děkujeme, mějte se hezky. Za to, že jste přišli, vám děkuju. Na shledanou.

