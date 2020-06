Komentář k zasedání bankovní rady ČNB (24. 6. 2020)

24. 6. 2020

Červnové zasedání bankovní rady ČNB se v souladu s předpoklady obešlo bez překvapení. Úrokové sazby byly ponechány beze změny. Hlavní sazba tak setrvá na 0,25 % a diskontní na 0,05 %. Ostatně sazby již v podstatě není ani kam dále snižovat, když se aktuálně nacházíme de facto na technické nule.

Z tiskové konference s guvernérem J. Rusnokem si lze odnést tři postřehy. Za prvé bylo akcentováno, že se zatím naplňuje základní scénář aktuální prognózy ČNB s vyrovnanými riziky pro inflaci na horizontu měnové politiky. Za druhé guvernér několikrát zdůraznil, že ČNB od března výrazně uvolnila své nástroje, a to jak v oblasti měnověpolitické, tak i v oblasti finanční stability. Momentálně tak není důvod přistupovat k dalším opatřením. Za třetí se J. Rusnok vyhnul konkrétní odpovědi na otázku, jak by bankovní rada postupovala, pokud by byla nucena dále uvolnit měnové podmínky. Podle J. Rusnoka zatím další uvolnění není potřeba. Z toho vyplývá, že v bankovní radě velmi pravděpodobně nepanuje většinová shoda na tom, jaký nekonvenční nástroj by byl použit.

Výsledně i dopad zasedání bankovní rady na kurz koruny byl marginální a koruna se po tiskové konferenci pouze vrátila pod hladinu 26,70 CZK/EUR. Zasedání bankovní rady sice vyznělo nepatrně v jestřábím duchu a to v tom smyslu, že ČNB zatím vyčkává a nepouští se na pole nekonvenčních nástrojů měnové politiky jako jsou záporné úrokové sazby, nákup vládních dluhopisů či kurzové intervence. To však rozhodně nestačilo k tomu, aby si koruna připsala vůči euru výraznější zisky.