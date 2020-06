Akcie Wirecard – německý zprostředkovatel plateb se hroutí

Obchodní model Wirecard

Wirecard je třetí největší německou finanční společností na burze. Je napojena na více než 200 mezinárodních platebních sítí, od bank a platebních platforem. V Evropě má Wirecard bankovní licenci a úzce spolupracuje s platebními sítěmi Visa a Mastercard. Denně zpracovává stovky milionů transakcí kreditními a debetními kartami. Wirecard funguje jako prostředník mezi webovými obchody, bankami a společnostmi vydávajícími kreditní karty. Společnost také úzce spolupracuje s policií a vládami na omezení toku peněz od zločinců a teroristů.

Wirecard také vyvinula internetový platební systém. Silný růst internetu a zejména elektronického obchodování, umožnil Wirecard během posledního desetiletí rychle růst. V současné době má Wirecard 5 600 zaměstnanců ve 26 různých zemích.

Aktivity Wirecard jsou rozděleny do třech následujících segmentů:

1) Payment Processing and Risk Management (PP&RM), což znamená všechny produkty a služby související s elektronickými platbami a řízením rizik.

2) The Acquiring and Issuing (A&I), což zahrnuje činnosti bankovního segmentu Wirecard neboli Wirecard Bank AG. Zahrnuje také vydávání a prodej kreditních karet.

3) Call Center and Communication Center (CC&CS), což obnáší všechny produkty a služby napojené na aktivity call centra.