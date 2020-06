IPC oznamuje výsledky hospodaření za rok 2019

Společnost IPC dnes oznámila výsledky hospodaření za rok 2019. Hospodářský výsledek meziročně vzrostl více než šestinásobně. Společnost v roce 2019 výrazně překročila plánované cíle a i v prvních měsících roku 2020 úspěšně pokračuje v nastoupeném růstovém trendu.

Společnost Invest & Property Consulting (IPC) ve svém dnešním prohlášení prezentovala klientům výsledky hospodaření za rok 2019. Tento rok se stal dalším rekordně úspěšným rokem v historii firmy.

"Jsme hrdí na to, že se nám podařilo dosáhnout takto skvělých čísel," komentuje zveřejněná data Oliver Kálnássy, statutární ředitel Invest & Property Consulting. "Na konci roku 2019 jsme spravovali aktiva ve výši 792 milionů korun, což potvrdilo růstový trend z minulých let. I přes masivní investice do rozvoje firmy a probíhající restrukturalizaci portfolia nám hospodářský výsledek meziročně vzrostl více než šestinásobně" dodává Kálnássy.

Rok 2019 byl pro IPC v řadě věcí přelomový. Vedení společnosti rozhodlo o restrukturalizaci portfolia se zaměřením na investice do větších a dlouhodobě stabilních projektů. Došlo také k odprodeji množství menších projektů, které byly obtížně řiditelné a byly spojeny s vyšším podnikatelským rizikem. Zvýšila se i angažovanost IPC v lukrativních a výnosných pohledávkách. V období let 2018 i 2019 vykázala společnost kladný hospodářský výsledek, meziroční dynamika jeho vývoje je poměrně výrazná.

"Provedli jsme akvizici souboru bankovních retailových pohledávek. Očekávaná výnosnost těchto pohledávek je přes 20% p.a. Inkaso těchto pohledávek bude mít velmi pozitivní vliv na cash flow naší společnosti," vysvětluje Oliver Kálnássy strategii IPC.

V dubnu letošního roku byla navíc úspěšně dokončena akvizice společnosti Fenris Stones, a.s., která vlastní prokázané zásoby stavebního kamene v hodnotě přes 2 miliardy korun.

"Akvizice Fenris Stones ukazuje směr, kterým se chceme dále ubírat: investice do stabilních a výnosných aktiv, která nejsou ohrožena turbulentními výkyvy trhu. Tato společnost bude výrazným stabilizačním prvkem portfolia IPC a zdrojem dividend plynoucích z jejího hospodaření," uzavírá Oliver Kálnássy.

Společnost IPC je největší servisní společností pro správce svěřenských fondů v České republice. S pracovním týmem dvou desítek profesionálů pečuje o aktiva ve výši 792 milionů korun (k 31.12.2019). V loňském roce vykázala kladný hospodářský výsledek 7,215 milionů korun.